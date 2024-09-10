台風後の電力復旧作業進む 中国海南省澄邁県

9日、海南省澄邁県で送電線の応急修理をする海南電網澄邁供電局の職員。（澄邁＝新華社記者/蒲暁旭）

【新華社澄邁9月10日】非常に強い勢力で上陸した台風11号に見舞われた中国海南省の澄邁（ちょうまい）県で、生産や生活に必要な電力の復旧が急ピッチで進められている。中国南方電網傘下で海南省の送電を担う海南電網の澄邁供電局と海南送変電工程、他省から支援に駆け付けた電力応急修理チームが、県内各地で送電設備の修理を行い、電力供給の早期復旧に努めている。（記者/蒲暁旭）

台風後の電力復旧作業進む 中国海南省澄邁県

9日、海南省澄邁県で送電線の応急修理をする海南電網澄邁供電局の職員。（澄邁＝新華社記者/蒲暁旭）

台風後の電力復旧作業進む 中国海南省澄邁県

9日、海南省澄邁県で送電線の応急修理をする海南電網澄邁供電局の職員。（澄邁＝新華社記者/蒲暁旭）

台風後の電力復旧作業進む 中国海南省澄邁県

9日、海南省澄邁県で送電線の応急修理をする海南送変電工程の職員。（澄邁＝新華社記者/蒲暁旭）

台風後の電力復旧作業進む 中国海南省澄邁県

9日、海南省澄邁県で送電線の応急修理をする海南送変電工程の職員。（澄邁＝新華社記者/蒲暁旭）

台風後の電力復旧作業進む 中国海南省澄邁県

9日、海南省澄邁県の送電線応急修理現場で、交換が必要な部品を機械で持ち上げる作業員。（澄邁＝新華社記者/蒲暁旭）

台風後の電力復旧作業進む 中国海南省澄邁県

9日、海南省澄邁県で送電線の応急修理をする、同省支援に駆け付けた広東天華電力建設の職員。（澄邁＝新華社記者/蒲暁旭）

台風後の電力復旧作業進む 中国海南省澄邁県

9日、海南省澄邁県で送電線の応急修理を終えハシゴを外す、同省支援に駆け付けた広東天華電力建設の職員。（澄邁＝新華社記者/蒲暁旭）