日本デビュー15周年を迎えた超新星が、デビュー日となる9月9日にZepp DiverCity (TOKYO)で、ライブイベント<SUPERNOVA (超新星) ☆博15>を開催した。“こころから いま 伝えたいんだ いつも隣にいてくれて ありがとう”──この歌い出しの一節から大切に言葉を積み重ねていくミディアムバラード「まごころ」でスタートしたライブは、終始どの場面でもアニバーサリーにふさわしい和やかな空間に包まれていた。

■<SUPERNOVA (超新星) ☆博15>2024年9月9日(月)@Zepp DiverCity (TOKYO)セットリスト



01. まごころ02. Everyday03. Wanna Know You More04. Last Kiss05. Kiss Me06. Moonlight07. For You08. Stay With Me09. Are You Ready?10. BANG★encore11. 今すぐキミに届けたい12. Amanogawa