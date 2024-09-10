ÅÁÀâ¤Î½÷Í¥¡Öºù¼ù¥ë¥¤¡×Éü³è¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¸½ºß¤Î»ä¤ò»£±Æ¤·¤Æ²¼¤µ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×
90Ç¯Âå¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿ºù¼ù¥ë¥¤¡Ê55¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÉüµ¢¤·¤¿Êó¹ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ºù¼ù¤Ï9ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Âç½°¡×¤Ç¥Ì¡¼¥É¤â´Þ¤á¤¿¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Æ±Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÝ¯¡ÝSAKURA¡Ý¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¡£¡Öº£¤Î»ä¤â¤ß¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦À¼¤ËÄ´»Ò¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢ÀÄ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤â¼ó¸µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¹õ¤Î°áÁõ¤ÇÁëÏÈ¤Ë¤â¤¿¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖX¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î»³´ß¿ÀèÀ¸¤¬»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó°ìÇ¯¡£¤³¤ÎÍÍ¤Ë¸½ºß¤Î»ä¤ò»£±Æ¤·¤Æ²¼¤µ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¯¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§ÍÍ¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´°Õ¸«¤ÏÍÍ¡¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£