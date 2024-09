歌手の華原朋美が10日に自身のアメブロを更新。髪の毛が伸びている自身の姿を公開した。

【映像】華原朋美 息子からのプレゼント公開

この日、華原は「伸ばし続けている理由」というタイトルでブログを更新。11月16日から自身の全国ツアー『華原朋美 LIVE TOUR 2024-2025〜 LOVE IS BEST 〜Presented by WOWOWプラス』がスタートすることを明かした。



続けて「去年のツアーでは前髪ぱっつんでしたが今年は変えたいな〜そんな気持ちです」と述べ、髪の毛が伸びている自身の姿を公開。「こんなにのびた」と自身の後ろ姿の写真も公開し「11月までどのくらいのびるかなぁ〜」とつづり、ブログを締めくくった。