¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥â¥¤¥Í¥í¤¬·î´Ö£Í£Ö£Ð£²ÅÙÌÜ¼õ¾Þ¤ËËÜ²»¡¡Æ±Î½¤È¡ÖÃæ·Ñ¤®¤ÏÌµÍý¤ä¤í¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢£¸·îÅÙ¤Î¡ÖÂç¼ùÀ¸Ì¿·î´Ö£Í£Ö£Ð¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î£±£³Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ç£¹²ó£±¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢£¸·î¤Ï£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£³¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£°¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££¶·î¤ËËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¶£·¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ½é¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«£²¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼õ¾Þ¤Ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡£¸·î¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÀèÈ¯¤Ï£¸·î¤ËÊø¤ì¤ëÅê¼ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²Æ¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·£²ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤â¡¢Ãæ·Ñ¤®»þÂå¤Ï¤Ê¤·¡£¡Ö¤µ¤Ã¤¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ØÃæ·Ñ¤®ÌµÍý¤ä¤í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ëµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¡¢£±£°¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¾å¡¹¤ÊÀèÈ¯Å¾¸þ£±Ç¯ÌÜ¤òÁ÷¤ëº¸ÏÓ¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤íËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉ½¤¹¡£¸½ºß¡¢°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ÆÄ´À°Ãæ¤Î¿È¤À¤¬¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÌá¤·¤Æ°ú¤Â³¤¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²¤Æ¡£Ëõ¾ÃÃæ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¤È¤«¤ÇÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£