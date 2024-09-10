

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43788.02 ボリンジャー:＋3σ(13週)

43049.59 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41924.68 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41536.08 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41019.07 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40061.33 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40022.57 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39728.76 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38509.06 26週移動平均線

38486.58 75日移動平均線

38438.44 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38197.99 13週移動平均線

37510.27 200日移動平均線

37164.26 均衡表転換線(日足)

37148.13 25日移動平均線

37087.69 均衡表雲上限(週足)

36995.55 ボリンジャー:-1σ(26週)

36859.57 6日移動平均線

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36657.09 新値三本足陽転値

36338.10 均衡表転換線(週足)

36334.64 ボリンジャー:-1σ(13週)



36159.16 ★日経平均株価10日終値



36095.57 均衡表雲下限(日足)

35857.82 ボリンジャー:-1σ(25日)

35482.04 ボリンジャー:-2σ(26週)

35118.38 均衡表基準線(日足)

34567.50 ボリンジャー:-2σ(25日)

34471.29 ボリンジャー:-2σ(13週)

34223.74 均衡表雲下限(週足)

33968.52 ボリンジャー:-3σ(26週)

33277.19 ボリンジャー:-3σ(25日)

32607.95 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 19.36(前日15.12)

ST.Slow(9日) 14.16(前日14.87)



ST.Fast(13週) 52.44(前日52.60)

ST.Slow(13週) 58.43(前日58.49)



［2024年9月10日］



株探ニュース

