　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43788.02　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
43049.59　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41924.68　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41536.08　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41019.07　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40061.33　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40022.57　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39728.76　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38509.06　　26週移動平均線
38486.58　　75日移動平均線
38438.44　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38197.99　　13週移動平均線
37510.27　　200日移動平均線
37164.26　　均衡表転換線(日足)
37148.13　　25日移動平均線
37087.69　　均衡表雲上限(週足)
36995.55　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36859.57　　6日移動平均線
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36657.09　　新値三本足陽転値
36338.10　　均衡表転換線(週足)
36334.64　　ボリンジャー:-1σ(13週)

36159.16　　★日経平均株価10日終値

36095.57　　均衡表雲下限(日足)
35857.82　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35482.04　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35118.38　　均衡表基準線(日足)
34567.50　　ボリンジャー:-2σ(25日)
34471.29　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34223.74　　均衡表雲下限(週足)
33968.52　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33277.19　　ボリンジャー:-3σ(25日)
32607.95　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　19.36(前日15.12)
ST.Slow(9日)　　14.16(前日14.87)

ST.Fast(13週)　 52.44(前日52.60)
ST.Slow(13週)　 58.43(前日58.49)

［2024年9月10日］

株探ニュース