「原題のままでよかったのでは」と思う作品もあるという(写真:Fast&Slow/PIXTA)

海外の映画を日本の配給会社などが購入した場合、その作品の国内タイトルは原則として日本の配給会社などがつけます。

原題をそのまま使うケースもありますが、長いタイトルや意味がわかりづらいタイトルなど、訴求力が低いと判断された場合は邦題がつけられることになります。

日本映画界の歴史に刻まれるような秀逸な邦題はたくさんあります。

例えば、原題「The Fast and the Furious」(ザ・ファースト・アンド・ザ・フューリアス。直訳すると「速くて猛烈な」)は、2001年、「ワイルド・スピード」というイメージが湧きやすい邦題で公開されました。

ディズニー(ピクサー含む)作品は、子どもにもわかりやすい、それぞれの世界観にふさわしい邦題になっています。

ちなみに2020年に公開された「2分の1の魔法」の原題「Onward」(オンワード)は直訳すると「前へ」です。

「前進」や「成長」の意味としても使える、本作のあらすじにふさわしい、シンプルで覚えやすいタイトルかもしれません。しかし、日本国内ではアパレル会社のイメージが強いため、原題からタイトルが変更されたといわれています。

その他にも、この邦題に変更したからこそ成功した(原題のままだった場合、ヒットしなかったのでは……)と個人的に思う映画を何作品か挙げておきます。

「Bonnie and Clyde」(ボニー&クライド/1967)→「俺たちに明日はない」

「Dawn of the Dead」(ドーン・オブ・ザ・デッド/1978)→「ゾンビ」

「The Thing」(ザ・シング/1982)→「遊星からの物体X」

「An Officer and a Gentleman」(アン・オフィサー・アンド・ア・ジェントルマン/1982)→「愛と青春の旅だち」

「Sister Act」(シスター・アクト/1992)→「天使にラブ・ソングを…」

「Almost Famous」(オールモスト・フェイマス/2000)→「あの頃ペニー・レインと」

「Crust」(クラスト/2002)→「えびボクサー」

「The Italian Job」(ザ・イタリアン・ジョブ/2003)→「ミニミニ大作戦」

「The Notebook」(ザ・ノートブック/2004)→「きみに読む物語」

「Whiplash」(ウィップラッシュ/2014)→「セッション」