イーエムネットジャパンは、BtoBサービスをマンガでわかりやすく紹介するメディア『ビズコマ』をリリース!

マンガコンテンツは生成AIを用いて制作することで、コンテンツ制作工数を削減するとともに、マンガならではのサービス理解のしやすさを重点的にユーザーへの付加価値提供をしています。

今回リリースされた『ビズコマ』は、サービス掲載企業・サイト閲覧ユーザーのそれぞれに対してベネフィットが提供されています。

サービス掲載企業にとってのベネフィット

・BtoBサービスの導入を検討するターゲットユーザーに対するサービス認知・利用検討を促進する

・マンガメディアの読みやすさ・理解のしやすさを重視した、コンテンツ閲覧ユーザーへのサービス認知から利用検討への態度変容を促す

・ストーリー形式で具体的なユースケースを交えたサービスの魅力を訴求する

サイト閲覧ユーザーにとってのベネフィット

・本メディアをきっかけに、まだ認知できていないBtoBサービスに遭遇できる

・漠然と関心があるものの、あまり理解しきれていないBtoBサービスに対する理解を深める

・1コンテンツあたり3分〜5分程度での読了目安のため、スキマ時間を活用して興味のあるサービスについて概要理解ができる

BtoBサービスを漫画で紹介するメディア『ビズコマ』の紹介でした。

『ビズコマ』サービスサイト: https://bizcoma.com/

