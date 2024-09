【ぬーどるストッパーフィギュアーオータムデート・ピンクver.ー】9月2週 展開予定

フリューは、プライズフィギュア「ぬーどるストッパーフィギュアーオータムデート・ピンクver.ー」を全国のアミューズメント施設などで9月2週より順次展開する。

デート服をまとったかわいい初音ミクがニューカラーver.で「ぬーどるストッパーフィギュア」シリーズに登場。秋を感じさせる装いで立体化されている。

約14cmと小ぶりなサイズながら、衣装や小物まで丁寧な仕上がりとなっている。

□「ぬーどるストッパーフィギュアーオータムデート・ピンクver.ー」のページ

「ぬーどるストッパーフィギュアーオータムデート・ピンクver.ー」商品詳細

9月2週 展開予定

種類:1種

サイズ:約14cm

□取り扱い店舗のページ

Art by ニナハチ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net