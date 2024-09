¡ÖÆü¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡×½Ð¿È¤Î¹ÓËÒ¿¼°¦¤¬½êÂ°¡ÄUN1CON¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡ÖRakuten GirlsAward 2024 A/W¡×¤Ë½Ð±é·èÄê

「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演し、大きな注目を集めた荒牧深愛(JOA)をはじめ、AKARI、KOKORO、NARAE、MANAMIの5名からなる10月デビュー予定の5人組ガールズグループUN1CONが、2024年10月19日に幕張メッセ9-11ホールで開催される日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN / WINTER」にオープニングアクトとして出演することが決定した。

UN1CONにとってこれはデビュー前にもかかわらず、異例の大抜擢。初めて公にパフォーマンスを披露する場となり、デビュー楽曲を含む初ライブに注目が集まる。現時点ではオリジナル楽曲の詳細は明らかになっておらず、パフォーマンスにより期待が高まっている。

■イベント情報

「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER」

日時:2024年10月19日(土)開場13:00 / 開演14:30(予定)

会場:幕張メッセ9〜11ホール



テーマ:「Neo Future Lab」



特別協賛:楽天グループ株式会社および楽天グループ各社

(楽天カード、楽天市場、楽天チケット 等)



【チケット】

ファミリーマート先行販売(先着)

9月9日(月)15:00〜9月16日(月)23:59

<チケット料金>

早割指定席A \9,000

早割指定席B \6,500(各税込)

※予定枚数がなくなり次第受付終了となります。



チケット詳細はこちら



【出演者】

<MODEL>※五十音順

アリアナさくら / 安斉星来 / YESEO(MADEIN) / 池田美優 / 今森茉耶 / 大峰ユリホ / 小川桜花(Girls²) / 香川沙耶 / 加藤ナナ / 香音 / 川口ゆりな / 貴島明日香 / 久間田琳加 / 黒瀬ひな / コトリ / 小宮山莉渚 / 小室安未 / 紺野彩夏 / 雑賀サクラ / 坂井仁香(超ときめき♡宣伝部) / 佐々木莉佳子 / しゅう / 白宮みずほ / 鈴木愛理 / 鈴木瞳美(≠ME) / 鈴木ゆうか / せいら / 盒兇劼る / Taki / 谷崎早耶(≠ME) / チャイ / 塚本恋乃葉 / 鶴嶋乃愛 / 鶴屋美咲(Girls²) / 天翔愛 / 天翔天音 / なえなの / 永瀬莉子 / 中町綾 / 那須ほほみ / Niki / 生見愛瑠 / 林芽亜里 / 原田都愛(Girls²) / 土方エミリ / 福山絢水 / 藤井サチ / 藤岡舞衣 / 藤田ニコル / マキ / MASHIRO(MADEIN) / 丸山礼 / ミチ / 南りほ / 宮本茉由 / 村上愛花 / 村重杏奈 / ゆうちゃみ / 吉木千沙都 / 莉子 他



<MEN'S NON-NO MODEL>

守屋光治 / 中田圭祐 / 鈴木仁 / 鈴鹿央士 / 豊田裕大 / 水沢林太郎 / 樋之津琳太郎 / 稲井孝太朗 / 高橋璃央 / 安西一真 / 小方蒼介 / 栄莉弥 / 中塚凌空 / 鈴々木響 / 盒饗艷 / 野村康太 / 四坂亮翔 / 冨永章胤 / 松井大奈 他



<Seventeen MODEL>

秋田汐梨 / 田鍋梨々花 / 平美乃理 / 藤村木音 / 広瀬まのか / 上坂樹里 / 加藤栞 / 瀬戸琴楓 / 入江美沙希 / 関谷瑠紀 / 相羽星良 / 高比良由菜 / 秋本レイラニ / 市ノ瀬アオ / 森美月 / 葛西杏也菜 / 河村ここあ / 佐藤不二子 / 石川花 / 月島琉衣 / 宮迫翠月 / 滝口芽里衣 / 林美澪 / 竹下優名 他



<GUEST>※五十音順

市村優汰 / 草川直弥(ONE N' ONLY) / 志賀李玖(ICEx) / とうあ / なこなこカップル / 藤岡真威人 / もーりーしゅーと / 百瀬拓実 / よしあき 他



<ARTIST>※五十音順

超ときめき♡宣伝部 / MADEIN / Ryubi Miyase / ONE N' ONLY 他



<MC>

山里亮太(南海キャンディーズ) / 森香澄 他



<SPECIAL STAGE>※ABC順

MEN'S NON-NO / Seventeen / WEGO 他



<BRAND>※ABC順

ANNA SUI / ANNA SUI NYC / dazzlin / DIESEL / GRAPEFRUIT MOON / GYDA / LAGUA GEM / MURUA / ROYAL PARTY / SLY / SPINNS / Top of the Hill 他



■関連リンク

「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER」公式HP