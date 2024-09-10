ロッテリアで「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」新発売 月見フェア第2弾
ロッテリアは17日から「ロッテリアのとろ〜り半熟月見フェア」第2弾として新商品「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」を販売する。
【画像】食欲そそる芳醇な香り！「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」
新商品の「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」は牛肉100％のパティ、月をイメージした半熟風たまごに、赤ワインの深いコクが特長の特製デミソース、芳醇なトリュフの香りがアクセントのマヨネーズ、4種類のチーズをブレンドしたチーズソースを加え、“洋風”に仕上げた。
その他、「ロッテリアのとろ〜り半熟月見フェア」第1弾では、「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」、「和風半熟月見 エビバーガー」、「和風半熟月見 てりやきバーガー」、「和風半熟月見 旨辛てりやきバーガー」を販売している。
価格は「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」、「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」、「和風半熟月見 エビバーガー」、「和風半熟月見 旨辛てりやきバーガー」が590円、「和風半熟月見 てりやきバーガー」が520円。
【画像】食欲そそる芳醇な香り！「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」
新商品の「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」は牛肉100％のパティ、月をイメージした半熟風たまごに、赤ワインの深いコクが特長の特製デミソース、芳醇なトリュフの香りがアクセントのマヨネーズ、4種類のチーズをブレンドしたチーズソースを加え、“洋風”に仕上げた。
価格は「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」、「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」、「和風半熟月見 エビバーガー」、「和風半熟月見 旨辛てりやきバーガー」が590円、「和風半熟月見 てりやきバーガー」が520円。