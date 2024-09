【Predator「X49Xbmipphuzx」/「Z57bmiiphuzx」】9月10日 発売価格:オープン【Predator「X34Xbmiiphuzx」/「X39bmiiphuzx」/「X49Vbmiiphuzx」】9月13日 発売予定価格:オープン

日本エイサーは、ゲーミングモニターブランド「Predator」より、34インチから57.1インチまでのウルトラワイドゲーミングモニター計5機種を発売する。「X49Xbmipphuzx」、「Z57bmiiphuzx」は、本日9月10日よりAmazon及びAcer公式オンラインストアにて発売する。そのほかのモデルは、9月13日より発売される。価格はオープン。

今回発売となるのは、UWQHD(3,440×1,440)、DQHD(5,120×1,440)、DUHD(7,680×2,160)と、それぞれ高解像度且つ、144Hzから240Hzと高リフレッシュレート、広色域、高色再現性で、ゲームを楽しむ人だけでなく、色に拘るクリエイターとも相性の良い湾曲ゲーミングモニター。OLEDモデルには、焼き付きを防止する、イメージリテンションリフレッシュ機能を搭載。さらに、プレーヤーをケアするためにブルーライトを軽減するブルーライトシールドプロや、人間の目ではほとんど認識できない画面のちらつきを軽減するフリッカーレステクノロジーが備えられている。

Predator 湾曲ハイエンドモデル5機種

Predator Xシリーズ「X34Xbmiiphuzx」/「X39bmiiphuzx」

革新的なデザインで、4辺のベゼルを限りなく薄くしたエッジトゥエッジディスプレイを採用。高精細なTrue 10bit対応OLEDパネルが搭載されている。アスペクト比21:9、34インチあるいは39インチの大画面に、800Rの深い曲率が加わり、まるでゲームの世界に飛び込んだかのような臨場感が味わえる。

UWQHD(3,440×1,440)のウルトラワイドディスプレイは、ゲーマーのみならず、広大な作業スペースを必要とするクリエイティブな作業にも適している。さらにDCI-P3 99%の広色域に対応し、鮮やかな色彩表現を実現。Delta E<1の非常に優れた色精度で、原色を忠実に再現。VESA DisplayHDR True Black400認証により、深淵な黒と広大なダイナミックレンジが織りなす圧倒的なコントラスト比で、よりリアルで自然な映像体験が楽しめる。さらに、イメージリテンションリフレッシュ機能を搭載し、長時間使用による映像の焼き付きを防止。

また240Hzのリフレッシュレートと0.01ms(PRT)の超高速応答速度が実現する、流れるような映像と、AMD FreeSync Premium Proによるティアリングやスタッタリングの抑制で、滑らかなゲームプレイを実現。KVM Switch機能を搭載し、モニターに2台のPCを接続した場合に、1組のマウス、キーボードで両方のPCを操作することができ、モニター本体での切り替えが可能、ソフトウェア等のインストールは不要となる。

HDMI 2.1×2、DisplayPort v1.4×1、USB 3.2ポート(Type-C、90W 給電対応)×1、USB 3.2 ダウンストリームポート×1(Type-C、Gen1、最大 5Gbps)、USB 3.2ダウンストリームポート×3(Type-A、Gen1、最大 5Gbps)、USB 3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大 5Gbps)(2アップ 4ダウン)と豊富な入力端子を備えている。

Predator Xシリーズ「X49Vbmiiphuzx」/「X49Xbmipphuzx」

アスペクト比32:9、49インチ1800Rの湾曲大画面。DQHD(デュアル QHD 5120×1440)のウルトラワイドディスプレイは、ゲームだけでなく、広大な作業スペースを必要とする作業にも適している。

True 10bit対応のQDOLED(量子ドット有機EL)パネルが描き出すのは、深淵な黒と、8ビットパネルの64倍の色数。10億7,000万色(10bit)表示により、より自然で滑らかなグラデーションと、映画のような圧倒的なコントラストが生まれ、あらゆるコンテンツを美しい映像で楽しめる。DCI-P3 99%の広色域、Delta E<2の優れた色精度で、原色を忠実に再現。VESA DisplayHDR TrueBlack 400認証により、圧倒的なコントラスト比が、よりリアルで自然に表現される。

さらに、イメージリテンションリフレッシュ機能を搭載し、長時間使用による映像の焼き付きを防止。また「X49Vbmiiphuzx」は144Hz、「X49Xbmipphuzx」は240Hzのリスレッシュレートで、0.03ms(GTG)の超高速応答速度が実現する流れるような映像と、AMD FreeSync Premiumによるティアリングやスタッタリングの抑制で、滑らかなゲームプレイを実現する。

KVM Switch機能を搭載し、モニターに2台のPCを接続した場合に、1組のマウス、キーボードで両方のPCを操作することが可能。モニター本体での切り替えが可能で、ソフトウェア等のインストールも不要となる。

また、Predator X49は、AMD FreeSync Premiumオフ時に、PIP/PBPに対応。インタフェースは、「X49Vbmiiphuzx」がHDMI 2.1×1、DisplayPort v1.4×1、USB 3.2ポート(Type-C、給電対応/90W)×1、「X49Xbmipphuzx」は、HDMI 2.1×1、DisplayPort v1.4×2、USB 3.2ポート(Type-C、給電対応/90W)×1、その他共通でUSB 3.2ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大 5Gbps)、USB 3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大 5Gbps)(2アップ 2ダウン)、ヘッドホン端子を備えている。

Predator Zシリーズ「Z57bmiiphuzx」

57.1インチ32:9DUHD(デュアルUHD 7,680×2,160)の広大なキャンバスに、1,000Rの深い曲率が加わり、まるで映画館のような臨場感を味わえる湾曲ゲーミングモニター。DUHDは、4Kモニターを2枚横に並べた解像度で、細部まで鮮やかにコンテンツを描き出しコンテンツの表現力を最大限に引き出してくれる。

2304ゾーンMini LEDバックライトが、ゲームや映画の映像を、深みとリアリティで描き出す。DCI-P3 98%が、息をのむような色彩を再現し、Delta E<1 の優れた色精度で原色を忠実に再現。さらに、VESA DisplayHDR 1000認証により、よりリアルで自然な映像体験が楽しめる。120Hzのリフレッシュレートと1ms(GTG)の高速応答速度で流れるような映像を表現。AMD FreeSync Premiumによるティアリングやスタッタリングの抑制で、滑らかなゲームプレイを実現する。

また、KVM Switch機能を搭載し、モニターに2台のPCを接続した場合に、1組のマウス、キーボードで両方のPCを操作することが可能。モニター本体での切り替えが可能で、ソフトウェア等のインストールも不要となる。

インターフェースには、HDMI 2.1×2、DisplayPort v1.4×1、USB 3.2ポート(Type-C、給電対応/90W)×1、USB 3.2ダウンストリームポート×4(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB 3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps)(1アップ 4ダウン)、ヘッドホン端子を備えている。

