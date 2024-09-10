「ゼンゼロ」Ver.1.2「ツール・ド・インフェルノ」予告番組が9月13日に配信！Creamfields North 2024でのスペシャルDJステージの振り返り映像も放送予定
【「ゼンレスゾーンゼロ」Ver.1.2「ツール・ド・インフェルノ」予告番組】
9月13日20時30分～ 配信予定
□「ゼンレスゾーンゼロ」公式チャンネル（YouTube）
9月13日20時30分～ 配信予定
HoYoverseのプレイステーション 5/Android/iOS/PC用アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ（ゼンゼロ）」公式チャンネルにて、Ver.1.2「ツール・ド・インフェルノ」予告番組が9月13日20時30分より配信される。
本番組では、シーザーとバーニスがスペシャルMCのボンプと共に、Ver.1.2に関する最新情報を紹介する。さらに、配信中は交換コード特典の配布や、サプライズプレゼントの抽選が行なわれる。
また、予告番組の最後には、Creamfields North 2024の「ゼンレスゾーンゼロ」スペシャルDJステージの振り返り映像が放送される予定となる。
□「ゼンレスゾーンゼロ」公式チャンネル（YouTube）
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『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.1.2「ツール・ド・インフェルノ」予告番組のお知らせ- ゼンレスゾーンゼロ公式 (@ZZZ_JP) September 10, 2024
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『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.1.2「ツール・ド・インフェルノ」予告番組は、9月13日 20:30 （JST）より配信される予定です！
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