【「ゼンレスゾーンゼロ」Ver.1.2「ツール・ド・インフェルノ」予告番組】
9月13日20時30分～ 配信予定

　HoYoverseのプレイステーション 5/Android/iOS/PC用アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ（ゼンゼロ）」公式チャンネルにて、Ver.1.2「ツール・ド・インフェルノ」予告番組が9月13日20時30分より配信される。

　本番組では、シーザーとバーニスがスペシャルMCのボンプと共に、Ver.1.2に関する最新情報を紹介する。さらに、配信中は交換コード特典の配布や、サプライズプレゼントの抽選が行なわれる。

　また、予告番組の最後には、Creamfields North 2024の「ゼンレスゾーンゼロ」スペシャルDJステージの振り返り映像が放送される予定となる。

 □「ゼンレスゾーンゼロ」公式チャンネル（YouTube）
 □「ゼンレスゾーンゼロ」公式チャンネル（Twitch）

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