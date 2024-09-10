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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、9月4日（水）20:00から9月11日(水)01:59まで「楽天スーパーSALE」が開催中。

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現在、surfaceやSteam Deckの容量増設に最適なM.2 2230 SSD「SP01KGBP44UD9007」や、Nintendo Switchにも対応したmicroSD 1TBなど、SP Silicon Power（シリコンパワー）のストレージアイテムがお得に登場しています。

以下の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Steam DeckやSurface Proなどのアップグレードならこれ。シリコンパワーのM.2SSDが20%オフで登場

＼楽天スーパーSALE限定20%OFF／ シリコンパワー ssd 1tb ssd1tb ssd1T NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 2230 SSD R/W 5,000/3,200 MB/s Steam Deck対応 UD90 SP01KGBP44UD9007 m.2ssd 1t 1テラ 内蔵 型 内臓 m 2 m2 m.2 nvmessd ssd1t タブレット ノートパソコン 内蔵ssd 内臓SSD 12,393円 （20％オフ：9月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

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シリコンパワー SSD 2TB 【 超高速 ゲーミングSSD 】 内蔵 m.2 内蔵SSD 内臓SSD ストレージ nvme m．2 ゲーム 内蔵型 パソコン ゲーミングPC s 3D NAND M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe 1.4 換装 低遅延 nvmessd メーカー パソコンパーツ SP02KGBP44UD9005 15,708円 （15％オフ：9月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

SSD 1TB 内蔵 型 シリコンパワー 1テラ 1t satassd 3D NAND採用 SATA3 6Gb/s 2.5インチ 7mm 大容量 A55シリーズ SP001TBSS3A55S25 ssd1tb sata ssd1t 1.0TB ノートパソコンSSD 高速 データ転送 ssd内蔵 ノートパソコン用 ノートpc デスクトップ ブラック 内蔵SSD 内臓SSD 7,824円 （20％オフ：9月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

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写真もSwitchソフトも入れ放題な1TBのmicroSDカードが15％オフとお得な価格で販売中！

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シリコンパワー microSD Switch マイクロSD sd メモリー カード 1TB 1テラ スイッチ 任天堂 マイクロsdカード カメラ スマホ ドローン 防水 マイクロsdカード1TB 【Nintendo Switch 動作確認済】 4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP001TBSTXDV3V20SP 10,098円 （15％オフ：9月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

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PC用メモリ「DDR4-3200」の導入で、動きのもっさりしたPCもサクサク作業が可能！

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＼楽天スーパーSALE限定20%OFF／シリコンパワー ノートPC用メモリ 1.35V (低電圧) DDR3L 1600 PC3L-12800 16GB (8GB×2枚) 204Pin Mac 対応 SP016GLSTU160N22 2,232円 （20％オフ：9月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

＼楽天スーパーSALE限定15%OFF／シリコンパワー デスクトップPC用 メモリ DDR4 3200 PC4-25600 64GB (32GBx2枚) 288Pin 1.2V CL22 SP064GBLFU320F22 デスクトップ パソコンメモリ ddr4-3200 デスクトップPC メモリー 増設 pcメモリ デスクトップパソコン 増設メモリ 16,728円 （15％オフ：9月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

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即時のゲームプレイと高画質な録画が可能なシリコンパワーの外付けSSDが25％オフとお買い得！

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＼楽天スーパーSALE限定10%OFF／Silicon Power シリコンパワー 2個パック 256GB USBメモリ 256GB USB3.2 USB3.1/3.0/2.0互換 Blaze B02 S2256GBUF3B02V1KAC 5,292円 （10％オフ：9月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

＼楽天スーパーSALE限定20%OFF／シリコンパワー SDカード 256GB UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10 最大転送速度 100MB/s 5年保証 SP256GBSDXCV3V10 2,624円 （20％オフ：9月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

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