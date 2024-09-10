¡ÚÇßÂôÉÙÈþÃË¡Û¡¡3ËüÄÚ¤Î½êÍÃÏ¤Ï¡Ä¡ÖÃ¯¤¬Çã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡¡ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤È¡¡Çú¾Ð¡Ú½ª³è¡ÛÃÌµÁ
ÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ï¤Ê¤¦¤¿¥¬¡¼¥Ç¥ó -°ËÅì-¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÇßÂôÉÙÈþÃË¡Û¡¡3ËüÄÚ¤Î½êÍÃÏ¤Ï¡Ä¡ÖÃ¯¤¬Çã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡¡ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤È¡¡Çú¾Ð¡Ú½ª³è¡ÛÃÌµÁ
Æ±¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀé¤Î²Ö¡¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤¬ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤Ëº£·î21Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¼ùÌÚÁòÎî±à¤Ç¡¢ÁêÌÏÆç¡¢°ËÆ¦¼·Åç¡¢ÉÙ»Î»³¤òÎ×¤à¤ª¤è¤½48,000Ö¤ÎÉßÃÏ¤Ë140¼ïÎà¤Î²Ö¼ù¡¦Áð²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¼ùÌÚÁòÎî±à¤Ç¤¹¡£ÊèÉ¸¤äÊèÀÐ¤â¤Ê¤¯¡¢¸Î¿Í¤¬Ì²¤ë¾ì½ê¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤¬°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ª³è¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢ÇßÂô¤µ¤ó¤Î·»¤¬¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤ÆÇØÉé¤Ã¤¿10²¯±ß¶á¤¤¼Ú¶â¤â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤â¡¢ÇßÂô¤µ¤ó¤¬´°ºÑ¤·¡¢ÇßÂô¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤¬½ª³è¤Î¤¿¤á¤ËÊÛ¸î»Î¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼«¿È¤¬·ú¤Æ¤¿¤È¼«Éé¤¹¤ë¼«Âð¤â¡¢¸¢Íø½ñ¤ò¸«¤¿¤é¡È·úÊª¤¬²¶¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤¬±ü¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤ê¤Ç»ä¤¬°¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡É¤È¡¢¤Ü¤ä¤¯¤ÈÎÙ¤ÎÅçºê¤µ¤ó¤Ï¡ÈÎ©ÇÉ¤Ê±üÍÍ¤Ç¡Ä¡É¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡©¤òÆþ¤ìÇßÂô¤µ¤ó¤ò¤Ê¤À¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÅçºê¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿ôÇ¯Á°¤«¤éÃÇ¼ÎÎ¥¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÈºÇ¶á¥Ù¥Ã¥É¤ò¼Î¤Æ¤ÆÉÛÃÄ¤òÉß¤¤¤Æ¿²¤Æ¤Þ¤¹¡£¹ø¤Ë¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤È¡¢¿ÈÊÕ¤ò¿È·Ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¡ÈÅçºê¤µ¤ó¤Ï½ª³è¤ÎÁ°¤Ëº§³è¤Ï¡©¡É¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÈËÜÅö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¤Î»þÂå¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤Î¼ÁÌä¡É¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¡È¤Þ¤À¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡É¤ÈÊÌ¤Îµ¼Ô¤«¤é¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡ÈÃ¯¤¬¤¢¤¤é¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÊÖ¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Ì´¤È´õË¾¤À¤±¤ÏÃÇ¼ÎÎ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅçºê¤µ¤ó¤ËÇßÂô¤µ¤ó¤«¤é¡¢Æ±Îî±à¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤äÍ§¿Í¤È¤âÆþ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åçºê¤µ¤ó¤Ï¡È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Ç¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤ÈÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í3¿Í¤Ç¡É¤È¾Ð¤¤¡¢¡È¤Ç¤¤ì¤Ð¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÎÙ¤¬¡Ä¡É¤È´õË¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÇßÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÉã¿Æ¤¬30Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢°ËÅì¤ÎÅÚÃÏ¤ò¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡È¥Ï¥È¥ä¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Î»³¤ò¥Ñ¥Ñ¤¬Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤Ï¤¸¤±¤Æ¡¢3ËüÄÚ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹Àô¤¬4¤Ä¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤â»È¤¤Æ»¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤¬Çã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡É¤È¡¢ºâÃÄÍý»ö¤ÎÊý¤ò¥Á¥é¸«¤·¤ÆÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û