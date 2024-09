セガプライズから、フジテレビの人気番組やキャラクターをテーマにしたグッズが登場!

「ガチャピン・ムック」や「小犬のラフちゃん」などのグッズが、全国のゲームセンターにて順次展開されています☆

セガプライズ『フジテレビ』グッズ

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから続々登場している「フジテレビ」の人気番組やキャラクターをテーマにしたアミューズメント専用景品。

「ガチャピン」と「ムック」や、「小犬のラフちゃん」などフジテレビの代表的なキャラクターグッズもラインナップされています。

さらに『戦闘中』『逃走中』『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP(グランプリ)』『ぽかぽか』など人気番組のグッズも展開予定。

番組やキャラクターの魅力が存分に感じられるプライズを紹介していきます☆

ガチャピン・ムック

1973年4月より放送された『ひらけ!ポンキッキ』の中で活躍した「ガチャピン」と「ムック」

そんな「ガチャピン」と「ムック」の、セガオリジナルデザインのマスコットやクッションが登場します!

ガチャピン・ムック & you マスコット

登場日:2024年8月23日より順次登場中

種類:全4種

サイズ:全長約5×5×12cm

表情豊かな「ガチャピン」と「ムック」のマスコット。

「ムック」の特徴的な毛並みもかわいらしく再現されています。

ガチャピン・ムック プレミアムドームクッション

登場日:2024年8月23日より順次登場中

種類:全2種

サイズ:全長約30×30×20cm)

「ガチャピン」と「ムック」のお顔をデザインしたドーム型のクッション。

2種類ともそろえてお部屋に飾っておきたくなるかわいらしさです☆

戦闘中

2012年から放送されているサバイバルゲームバラエティ番組『戦闘中』

『戦闘中』からは、番組で「忍」が使うバトルボールと盾がほぼ同サイズで再現されたプライズが展開されます!

戦闘中 プレミアムバトルボール

登場予定:2024年9月13日より順次

種類:全1種

サイズ:全長約15×15×15cm

直径15cmほどのバトルボール。

投げやすいサイズで、遊ぶのにぴったりです☆

※劇中使用商品「戦闘中バトルボール」とは異なります

戦闘中 プレミアム盾クッション

登場予定:2024年9月13日より順次

種類:全1種

サイズ:全長約30×4×42cm

かっこいい盾の形をしたクッション!

劇中の盾のデザインがモチーフになっています。

小犬のラフちゃん

フジテレビの代表的キャラクター「小犬のラフちゃん」もセガプライズにラインナップ。

フジテレビ社屋とくっつけられるぬいぐるみに注目です。

小犬のラフちゃん 寝そべり Lぬいぐるみ

登場予定:2024年9月13日より順次

種類:全1種

サイズ:全長約40×25×25cm

おでこにサングラスをした、「子犬のラフちゃん」の寝そべりぬいぐるみ。

全長約40cmの大き目サイズになっています☆

小犬のラフちゃん くっつき ミニぬいぐるみ

登場予定:2024年9月13日より順次

種類:全3種

サイズ:全長約7×5×12cm

「子犬のラフちゃん」のぬいぐるみ2種と、フジテレビ社屋のぬいぐるみ1種がラインナップ。

どちらもそろえて、くっつけて遊ぶのも楽しいプライズです。

ぽかぽか

お昼のバラエティー番組『ぽかぽか』から、お昼のくつろぎタイムに大活躍の雑貨が登場!

番組公式キャラクターの「まんぷく昼太郎」のアートが使用されています。

ぽかぽか プラチナムザッカダイカットクッション

登場予定:2024年10月18日より順次

種類:全1種

サイズ:全長約50×10×37cm

ソファに置いておきたくなる、インパクト大なクッション!

リラックスしたい時にぴったりのサイズです。

ぽかぽか プラチナムザッカブランケット

登場予定:2024年10月18日より順次

種類:全1種

サイズ:全長約140×0.5×100cm

涼しくなってくる季節にぴったりのブランケット。

中央に「まんぷく昼太郎」を大胆にプリントした、存在感抜群なグッズです。

逃走中

限られたエリアの中で、ハンターから逃げた時間に応じて賞金を獲得できるゲーム『逃走中』

『逃走中』からは、ハンターファン必見の、ユニークかつかわいいグッズが展開されます。

逃走中 プラチナムザッカロングブランケット “ハンターボックス”

登場予定:2024年11月下旬より順次

種類:全1種

サイズ:全長約85×1×200cm

見ているとドキドキしてくる、ハンターボックスデザインのロングブランケット。

顔をはめ込むこともできる、遊び心あふれるプライズです。

逃走中 カード付ハンター手帳風パスケース

登場予定:2024年11月下旬より順次

種類:全4種

サイズ:全長約7×1×11cm

ブロマイドのようなハンターのカードが入った、パスケース。

友だちに自慢したくなるグッズです☆

逃走中 くっつき ミニぬいぐるみ

登場予定:2024年12月下旬より順次

種類:全3種

サイズ:全長約7×5×12cm

ハンターにつかまった気分が味わえる、くっつきミニぬいぐるみ。

バッグの取っ手などに付けて一緒にお出かけすることもできます。

逃走中 フォトフレーム風アクリルキーチェーン

登場予定:2024年12月下旬より順次

種類:全6種

サイズ:全長約8×1×8cm

ハンターたちをカバンに付けて持ち歩ける、アクリルキーチェーン。

フォトフレーム風デザインがユニークです☆

芸能人が本気で考えた!ドッキリGP

毎週土曜19時より放送されているバラエティー番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』グッズ。

ドッキリGPの人気キャラクターたちをイメージしたプライズが多数展開されます!

ドッキリGP プラチナムザッカダイカットクッション“げろっくまくん&東野の顔犬”

登場時期:2024年11月下旬より順次

種類:全2種

サイズ:全長約35×10×35cm

番組発のキャラクター「げろっくまくん」と「東野の顔犬」をデザインしたダイカットクッション。

小ぶりサイズのクッションが、お部屋をポップに彩ります。

ドッキリGP プラチナムザッカティッシュボックスカバー“げろっくまくん&獅子舞”

登場時期:2024年12月中旬より順次

種類:全2種

サイズ:全長約25×12×15cm

お口からティッシュが出てくる、ティッシュボックスカバー。

お部屋に置けば、インパクトのあるインテリアになります☆

ドッキリGP Mぬいぐるみ“げろっくまくん”

登場時期:2024年11月下旬より順次

種類:全1種

サイズ:全長約15×12×22cm

ちょうどいいサイズ感の「げろっくまくん」ぬいぐるみ。

「げろっくまくん」好きな方必見のグッズです。

※画像は後日公開予定

ドッキリGP ぬいぐるみ“げろっくまくん&あぁ〜しらき&小木ボムバーマン”

登場時期:2024年12月中旬より順次

種類:全3種

サイズ:全長約10×7×16cm

「げろっくまくん」と芸人の「あぁ〜しらき」さん、おぎやはぎ・小木さん扮する「小木ボムバーマン」のぬいぐるみ。

番組の世界観を楽しむことができる、手のひらサイズのぬいぐるみです。

フジテレビの人気キャラクターや人気番組をイメージしたぬいぐるみや雑貨。

全国のゲームセンターに2024年夏より順次展開されている、セガプライズ『フジテレビ』グッズの紹介でした☆

※掲載の画像は開発中のため、実際の製品とデザイン・仕様が異なる場合があります

※登場時期は予告なく変更、または展開中止になる場合があります

