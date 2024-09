ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年9月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『名探偵コナン』グッズを紹介します!

セガプライズ『名探偵コナン』グッズ

投入時期:2024年9月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『名探偵コナン』のグッズが、2024年9月もセガプライズから続々登場。

ハロウィンにぴったりなマスコットのほか存在感抜群なクッション、ぬいぐるみなどがラインナップされます☆

名探偵コナン プレミアムグレイスシチュエーションフィギュア“安室透”

投入時期:2024年9月6日より順次

サイズ:全長約7×13cm

種類:全1種(安室透)

TVアニメ『名探偵コナン』の人気イラストを立体化したシリーズが再登場!

2024年9月より「安室透」のフィギュアが展開されます。

ひじ掛けに背広をかけて、スーツを着崩している「安室透」

長い脚を組み、ゆったりと椅子に腰かけています。

どのアングルから眺めてもかっこいい「安室透」をお部屋に飾れます☆

ツンとした表情もクールで素敵な、ファン必見のフィギュアです!

名探偵コナン プレミアムグレイスシチュエーションフィギュア“灰原哀”

投入時期:2024年9月6日より順次

サイズ:全長約7×12cm

種類:全1種(灰原哀)

TVアニメ『名探偵コナン』の人気イラストを立体化したフィギュアシリーズに、作中でも人気の衣装を着た「灰原哀」のフィギュアが再登場。

アンティークな椅子の上で膝を抱えて座る「灰原哀」の姿が立体化されています。

おしゃれな椅子も細部まで作り込まれています。

サイドを見つめるクールな表情やきちんと置かれた靴など、「灰原哀」の性格が伝わる仕上がりです。

ニットのワンピースとハイソックスがよく似合っています。

お部屋に飾りたくなる、こだわりいっぱいな「灰原哀」のフィギュアです☆

名探偵コナン だらりんず LLぬいぐるみ“降谷零”

投入時期:2024年9月13日より順次

サイズ:全長約30×40×22cm

種類:全1種(降谷零)

だらんとした脱力しきったデザインと、丸いフォルムが特徴の癒やされるぬいぐるみが「降谷零」デザインで登場します。

優しい表情で笑みを浮かべる「降谷零」をぬいぐるみ化。

大きな頭に短い手足がかわいい「降谷零」の魅力がたっぷり詰まっています。

グレーの衣装に身を包む「降谷零」を、

お腹側から見るとネクタイを締めていて、スーツを着こなしていることがわかります。

もっちりした生地が使用されているので触り心地も抜群。

単体ではもちろん、同じシリーズのぬいぐるみと重ねて、インテリアとして楽しむのもおすすめです。

名探偵コナン KIRA MUCCHI ぬいぐるみVol.5

投入時期:2024年9月13日より順次

サイズ:全長約13×8.5×20cm

種類:全3種(松田陣平、萩原研二、伊達航)

セガオリジナルぬいぐるみ“KIRA MUCCHI(キラムッチ)”ぬいぐるみ。

おめめが大きくむちっとしたボディが特徴的な、とてもかわいいぬいぐるみの第5弾が展開されます。

第5弾のラインナップは、警察学校の同期「松田陣平」「萩原研二」「伊達航」

髪型や衣装なども丁寧に作り込まれたぬいぐるみです☆

名探偵コナン メモリアルカット〜ゆるこれ〜 ぬいぐるみVol.2

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約13×9×16cm

種類:全3種(江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド)

思い出のシーンを集めた“メモリアルカット〜ゆるこれ〜”ぬいぐるみの第2弾が登場!

第2弾では「江戸川コナン」「毛利蘭」「怪盗キッド」がラインナップされます。

お座りポーズもかわいいぬいぐるみです☆

名探偵コナン ぴょことも マスコット“新一&蘭&世良”

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(工藤新一、毛利蘭、世良真純)

ぴょこんと顔を出してきょろきょろとあたりを見渡している姿がかわいい“ぴょことも”シリーズ。

“ぴょことも”シリーズから、制服姿の「工藤新一」と「毛利蘭」と「世良真純」がラインナップされます。

ふっくらとした立体的なフォルムに仕上げられているのも注目ポイントです。

各キャラクターの特徴的なヘアスタイルもかわいらしくも忠実に再現。

ポケットなどに引っ掛けて色々なところに連れていけます☆

名探偵コナン Matowooz! マスコット“コナン&平次&和葉”〜ハロウィンVer.〜

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:【本体】全長約7×4×10cm 【被り】全長約8.3×4.3×11.5cm

種類:全3種(江戸川コナン、服部平次、遠山和葉)

ハロウィンデザインを使った、2WAY仕様のマスコット。

ハロウィンコスチュームと、

死神のカバーを被った「江戸川コナン」「服部平次」「遠山和葉」が展開されます。

どくろをあしらった死神カバーをめくることで、コスチューム姿のマスコットがお目見え。

死神カバーの下でも、それぞれハロウィンらしいコスプレをしています☆

楽しい仕掛けとかわいい衣装が楽しめるマスコットです。

死神カバーに描かれた真っ赤な蝶ネクタイのモチーフも『名探偵コナン』ならでは☆

真っ黒な死神カバーでハロウィンムードを盛り上げます。

死神カバーをつけた状態でもマスコット単体でもどちらのかわいさも堪能できるマスコットです。

『名探偵コナン』の人気キャラクターたちのフィギュアやマスコット、ぬいぐるみ。

2024年9月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ『名探偵コナン』グッズの紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハロウィンのコスチュームを纏った2WAYマスコット!セガプライズ『名探偵コナン』グッズ appeared first on Dtimes.