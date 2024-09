セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーヴィランズ Dolly Clasica Mぬいぐるみ “マレフィセント&クロード・フロロー”」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーヴィランズ Dolly Clasica Mぬいぐるみ “マレフィセント&クロード・フロロー”」

登場時期:2024年9月6日より順次

種類:全2種(マレフィセント、クロード・フロロー)

サイズ:全長約14×7×27cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、古い洋館に置いてありそうなクラシカルな雰囲気のぬいぐるみ、“Dolly Clasica(ドリークラシカ)”シリーズが初登場。

そんな”Dolly Clasica”シリーズから、「ディズニーヴィランズ」のぬいぐるみが展開されます。

ラインナップは『眠れる森の美女』に登場する「マレフィセント」と、『ノートルダムの鐘』に登場する「クロード・フロロー」の2種類。

ドールのような上品さに、ぬいぐるみとしてのかわいらしさをミックスしたデザインがポイントです☆

マレフィセント

『眠れる森の美女』のディズニーヴィランズ「マレフィセント」のぬいぐるみ。

黒と紫の長いマントを身にまとっています。

きりりと引き締まった美しい目元やトレードマークである2本のツノもポイントです。

クロード・フロロー

『ノートルダムの鐘』のディズニーヴィランズ「クロード・フロロー」のぬいぐるみ。

「クロード・フロロー」の特徴的な衣装もしっかり再現されています。

サイドを睨みつけるようにデザインされた目元ときゅっと結んだ口にも注目です。

「マレフィセント」と「クロード・フロロー」のクラシカルな雰囲気のぬいぐるみ。

セガプライズの「ディズニーヴィランズ Dolly Clasica Mぬいぐるみ “マレフィセント&クロード・フロロー”」は、2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

