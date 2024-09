プーマは、今年6月に世界中で開催されているフィットネスレース「HYROX(ハイロックス)」とのグローバルパートナーシップ締結を発表、同パートナーシップ締結によって、プーマは今年から2027年まで、HYROXの全レースにおいて公式アパレル、アクセサリーおよびシューズのパートナーとなった。そして今回、公式コレクション「PUMAxHYROX」を9月から発売している。

「PUMAxHYROX」コレクションは、HYROXのために特別に設計された高性能なアパレルとアクセサリーで構成されており、“すべての人のためのフィットネスレーシングアパレル”をテーマとして、競技者が最良のパフォーマンスを発揮できるようデザインされている。





アパレルは吸汗速乾に優れた“dryCELL(ドライセル)”を採用し、さらに革新的な肌触りを実現したプーマ独自の「Cloudspun(クラウドスパン)」を用いた軽量で通気性のある素材を使用している。これによって、トレーニング中でも快適な着用感を提供し、HYROX競技中のパフォーマンスを最大限に引き出し、さらに過酷なトレーニングやレースでも体をドライに保つ。競技に最適なシューズとしては、コレクションに加えて、今年7月に発売した「DEVIATE NITRO 3(ディヴィエイト ニトロ 3)」を推奨している。このシューズは、カーボンファイバー製の「PWRPLATE(パワープレート)」と、最先端技術である「NITROFOAM (ニトロフォーム)」および「NITROFOAM ELITE(ニトロフォーム エリート)」を搭載し、優れたクッション性と反発力を提供する。

さらに、プーマは、2027年までのシーズン中、すべてのHYROXイベントでグローバルパートナーシップの一環として、HYROXフィットネスレースのトップ層であるHYROX Elite 15の主要アスリートにシューズを着用頂き、シーズンを通してサポートする。

「PUMAxHYROX」コレクションは、プーマストア原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリで販売する。なお、プーマ製品の取扱い店舗については、各取扱い店舗のウェブサイトで確認してほしいとのこと。

[小売価格]

Hyrox Short Visor 5−Panel Cap:4180円

HYROX Headband:1650円

Hyrox Wristband:1650円

HYROX x PUMA RUN CLOUDSPUN LS Tシャツ:8800円

HYROX x PUMA RUN FAV ウーヴンジャケット:9350円

HYROX x PUMA FUSE STRETCH 7インチショーツ:9350円

HYROX x PUMA M STUDIO CLOUDSPUNフーディー:1万2100円

HYROX x PUMA ALWAYS ON CLOUDSPUNタンク:4950円

HYROX x PUMA ALWAYS ON CLOUDSPUN Tシャツ:5500円

HYROX x PUMA 4KEEPS ブラトップ:6600円

HYROX x PUMA CROPPEDフーディー:1万1000円

PUMA x HYROX LOGO FTパンツ :8800円

HYROX x PUMA CLOUDSPUNタンク:4950円

HYROX x PUMA CLOUDSPUNHW FLタイツ:8800円

HYROX x PUMA CLOUDSPUN Tシャツ:5500円

ディヴィエイト ニトロ 3 ファイアーグロー:1万9800円

(すべて税込)

[発売日]9月

プーマ ジャパン=https://jp.puma.com/jp/ja