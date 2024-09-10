¼Â¤ÏºÇ¶¯¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡ª¡©¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¡×¤¿¤á¤ËÈò¤±¤ë¤Ù¤à¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤¢¤Î½¬´·á
¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î£´Ê¬¤Î£±¤Ï¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¡×¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ´Ö¤¬Ç¾¤ä¿ÈÂÎ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÏÀ¤ò¤Þ¤¿¤Ê¤¤¡£»Ä¶È¤·¡¢Ìë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬¥º¥ì¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢ÆþÌ²Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤ÈÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«¤é²þÁ±¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
£¸·î21Æü¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ØÆ¯¤¯½÷»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¿çÌ²³×Ì¿¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦³ÑÃ«¥ê¥ç¥¦»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë14 Ëü¿Í¤Î¿çÌ²²þÁ±¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¡£Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¿¦¾ì¤Ç¤âË»¤·¤¯¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤ê¤¬¤Á¤Ê¸½Âå½÷À¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤¦¤Þ¤¯²ó¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤³¤È¡×¤³¤½¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÀâ¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡Ö£³¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó²áÂ¿¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÄÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¿çÌ²ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¿©»ö¡¢¿çÌ²¡¢±¿Æ°¤Î£³¤Ä¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍµ¡ÌîºÚ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÎÉ¼Á¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¤ª¶â¤«¤«¤ë¡£±¿Æ°¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤¨¤Ð²ñÈñ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿çÌ²¤Ï¤Û¤Ü¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¼×¸÷¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¡£Å·°æ¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¤LEDÅÅµå¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î£²¤Ä¤Ç½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¿ôÀé±ß¤ÎÅê»ñ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¿çÌ²¤Ï±¿Æ°¤ä¿©»ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ´Ø¿´¤¬Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿¼¤¤¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÆùÂÎ¤ÎÈèÏ«¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤â²óÉü¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¾¤âÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¿çÌ²¤³¤½¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤Ç¤¤ë·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤ëºÇ¶¯¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê³ÑÃ«»á¡£°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
¿¼¤¤¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶ºî¤ê¤ÏÂçÀÚ¤À¡£¼×¸÷¥«¡¼¥Æ¥ó¤äLED¥é¥¤¥È¤ËÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¤ÏÌÀ¤«¤ê¤¬Ï³¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÆ¬¾å¶á¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¸µ¤Ë°Ü¤¹¡£°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¹â¤¤ÉÛÃÄ¤ä¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥À¥ë¥ÈÆ°²è¤Ï¡Öºá°´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤ª¶â¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¿ô½½Ëü¤Î¹â²Á¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤â¤¢¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ø¥Ë¥È¥ê¡Ù¤Î¹â²Á³ÊÂÓ¡Ê¿ôËü¡Á10Ëü±ß¤Û¤É¡Ë¤ÎÉÛÃÄ¤ä¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤ò²¿Ç¯¤â»È¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯´Ö¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¾²¤ËÀÜÃå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¥Ø¥¿¥ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤éÇã¤¤ÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÛÃÄ¤¬10Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¾ðÊó²áÂ¿¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ì²¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤í¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤Ï¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¸½Âå¿Í¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ç¡¢²¿¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤ò¸«¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¹Í¤¨Êý¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Â³¤¤ò´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ê¤Î¤ÇÇ¾¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¥ª¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¿å¸Í²«Ìç¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÏÃ´°·ë¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Ù¤¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¶½Ê³¤â¤»¤º¡¢´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¾¤¬¥ª¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¿çÌ²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤Ê¤êÌ´¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤ÆÀõ¤¤¿çÌ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Àõ¤¤¿çÌ²¤À¤ÈÅÓÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¾®À¼¤Ç¸ì¤ë¤¬¡¢ÆþÌ²Á°¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥À¥ë¥È¤Ê²èÁü¤äÆ°²è¤Î»ëÄ°¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£ºÊ¤ä»Ò¤É¤â¤Ë¥Ê¥¤¥·¥ç¤Ç¡¢ÆÈ¤ê¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤âÆü¡¹¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÃæÆÇ¤Î¼Â¾ð¤ÏSNS¤«¤â¤·¤¯¤Ï¥Ý¥ë¥Î¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ë¥Î¤Ç¤¹¤«¤é¸«¤ì¤Ð¶½Ê³¤·¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¤ÎÍß¤Ç¤¹¤«¤é¸«¤Ê¤¤¤Î¤âÆñ¤·¤¤¡£ºÊ¤Ë°¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤É¤Èºá°´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤â¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤À¤«¤é¤È¡¢¤¢¤ë¼ï³«¤Ä¾¤Ã¤Æ³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¸«¤¿¤Û¤¦¤¬Ç¾¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Æ¡¢Íßµá¤òËþ¤¿¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÆþÌ²¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿çÌ²¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¿²¤ëÁ°¤Ë¾¯ÎÌ¤Î°û¼ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¿²¼ò¤ÏÅ¬ÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ÎÌò³ä¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¿²¼ò¤¬¿çÌ²Ìô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê½¬´·¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼òÎÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¿²¼ò¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¿²ÉÕ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢È¿Æ°¤ÇÂçÎÌ¤Î°û¼ò¤òÍ¶È¯¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿²¼ò¤ò¤¹¤ì¤Ð¿²ÉÕ¤¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â³Î¤«¡£¤±¤ì¤É¤âÍøÇ¢ºîÍÑ¤ÇÌëÃæ¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¼«ÂÎ¤¬ÆÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò´ÎÂ¡¤ÇÊ¬²ò¤·¡¢²òÆÇ¤¹¤ë¤Î¤ËÂÎÆâ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿Ì²¤ê¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿²¼ò¸·¶Ø¤Ë¤¹¤ë¤ÈµÕ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¤ÈÌ²¤ê¤Î¼Á¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¡¢²¿ÇÕ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤½¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¼Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÚÃÐ´ËºîÍÑ¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£Àå¤È¹¢¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤¬´Ë¤ß¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾åµ¤Æ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ó¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¿²¤ë¤È¤¤Ï¡¢¶ÚÆù¤¬´Ë¤ß¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤Ó¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ø¤¤¤Ó¤ÂÐºö¥¢¥×¥ê ¡ÊSnoreLab¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ä«¤Ë¤¤¤Ó¤¤Î¥¹¥³¥¢¤¬»ë³Ð²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¿ôÆü¼Â»Ü¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤°û¤à¤È¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¯¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼¡¤ÎÆü¡¢Âç»ö¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é°û¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿²¼ò¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï²¿ÇÕ¤Þ¤Ç¤Ê¤éOK¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤³¤È¡×¤ÏºÇ¶¯¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°
¿çÌ²¤Ï·ò¹¯¤Î¸»¤À¡£¤¤Á¤ó¤È¿¼¤¤¿çÌ²¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âº¹¤¬½Ð¤ë¡£·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È©¤âåºÎï¤Ç¡¢È´¤±ÌÓ¤â¸º¤ë¡£¹â²Á¤Ê¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎÌô¤ò°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÂÐºö¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¿çÌ²¤ò²þÁ±¤Ç¤¤¿Êý¤«¤é¡¢¥â¥Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÛÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤â¡¢¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡¢¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¡£Ì¼¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«ºÇ¶á¤¤¤¤¤Í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¿¼¤¯Ì²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡£À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¿¼¤¤¿çÌ²¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â²Á¤Ê¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎÌô¤ò°û¤àÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤âÇ¾¤âÀ°¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿çÌ²¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î°Õ¼±¤Îº¹¤Ç¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
Ì¼¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ½¤¤¡Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤è¤¯¿²¤ë¡×¤¬ºÇÁ±ºö¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û³ÑÃ«¥ê¥ç¥¦¡§¾åµé¿çÌ²·ò¹¯»ØÆ³»Î¡£¥é¥¤¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢NTT ¥É¥³¥â¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎË¡¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢14 Ëü¿Í¤Î¿çÌ²²þÁ±¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¡£Ã»´ü´Ö¤«¤Ä¹â³ÎÎ¨¡Ê¼õ¹Ö¼Ô¤Î 90¡ó°Ê¾å¡Ë¤Ç¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼ÂÁ©Ë¡¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø·Ð±Ä¼Ô¤ËÁ÷¤ëµæ¶Ë¤Î¿çÌ²½Ñ¡Ù¤¬£¹·î10Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ØÆ¯¤¯½÷»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¿çÌ²³×Ì¿¡Ù¡Ê³ÑÃ«¥ê¥ç¥¦¡¦¥µ¥È¥¦Ì¤Íè¡¿¸÷Ê¸¼Ò¡Ë