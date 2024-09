【Xak -ガゼルの塔-(PC-9801・Windows11対応版)】9月10日 配信価格:990円

D4エンタープライズは9月10日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、新規コンテンツ「Xak -ガゼルの塔-(PC-9801・Windows11対応版)」のリリースを開始した。価格は990円。特典として当時のマニュアルがPDF収録されている。

「Xak -ガゼルの塔-」は、1991年にマイクロキャビンから発売されたトップビューのアクションRPG。ナンバータイトルでないことからもわかるように、一応外伝という設定にはなっているが、これまでと同様に主人公がラトクだったり、フレイやピクシーといったおなじみの面子が登場したり、舞台は“II”の1年後という設定であったりと、前作とのからみも十分楽しめる。

今回、主人公であるラトクは謎とモンスターがうごめくガゼルの塔の攻略に奔走することになる。外伝ということもあって、シリーズの中では少々異色のシステムを採用。本作ではレベルアップの要素がないことで経験値稼ぎに時間を費やす必要がなく、純粋にゲームの攻略に集中できる。なお、パワーアップはアイテムで行なう。

また本作では冒険の相棒を選んで探索を進めるサポートメンバーシステムを採用。サポートメンバーは5人おり、回復や罠の解除を重要視するならピクシーを、魔法主体であればフレイといった具合に、状況に応じたメンバーチェンジが攻略のカギとなる。

【Xak -ガゼルの塔- for PC-9801(Xak :Tower of Gazzel / 90's Japanese old pc game)】

特典として当時のマニュアルをPDF収録

(C) MICROCABIN INC. All rights reserved.

(C) 2024 D4Enterprise Co.,Ltd. / c2024 MSX Licensing Corporation.

※ゲームを購入(ダウンロード)いただくにはアミューズメントセンターへの入会(無料)とEGGサービスへの加入(月額550円)が必要です。