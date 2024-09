名古屋PARCO東館2階にある、ポケモン関連グッズを扱うショップ「ポケモンセンターナゴヤ」がリニューアルオープン!

フロア全てがポケモンとの触れ合いを楽しめる空間になるほか、ポケモンカードステーションも、よりポケモンカードゲームを気軽に、快適に楽しめるスペースにパワーアップします☆

名古屋PARCO「ポケモンセンターナゴヤ」リニューアルオープン

リニューアルオープン:2024年10月12日(土)

営業時間:月曜日〜日曜日 10:00〜21:00(館の営業時間に準じます)

場所:愛知県名古屋市中区栄3−29−1名古屋PARCO 東館2F

アクセス:地下鉄名城線「矢場町駅」より名古屋PARCO東館直結

名古屋PARCO東館2階に店舗を構える「ポケモンセンターナゴヤ」がリニューアルオープン!

エントランスでは、ピカチュウとセレビィがお出迎えしてくれます。

店内左には、光り輝く「金のコイキング像」が展示されます。

新設されるイベントスペースでは、大画面モニターを使いながらさまざまなイベントが開催される予定です。

さらに、ポケモンカードステーションもデザインを一新。

各種イベントの開催も予定されており、店頭でポケモンカードを楽しめます。

リニューアルオープン記念グッズ

発売日:2024年10月12日(土)

販売店舗:ポケモンセンターナゴヤ・ポケモンセンターオンライン

グッズ名・価格:

ポケモンセンターナゴヤ・ロゴピンズポケモンセンターナゴヤ 770円(税込)・しるこサンドポケモンセンターナゴヤ 1,404円(税込)・瀬戸焼タンブラーCelebi’s Celebration 2,585円(税込)・瀬戸焼小皿2枚セットCelebi’s Celebration 4,070円(税込)・瀬戸焼大皿Celebi’s Celebration 4,510円(税込)ポケモンセンターナゴヤ・ポケモンセンターオンライン共通・マスコットピカチュウポケモンセンターナゴヤ小倉トースト1,650円(税込)・マスコットピカチュウポケモンセンターナゴヤ天むす1,650円(税込)・マスコットピカチュウポケモンセンターナゴヤあんかけスパゲッティ1,650円(税込)・ぬいぐるみセレビィCelebi’s Celebration 2,640円(税込)・A4クリアファイルCelebi’s Celebration 330円(税込)・B6リングノートCelebi’s Celebration 880円(税込)・フレークシールCelebi’s Celebration 550円(税込)・【選べる】ショートソックスCelebi’s Celebration 19-21cm 495円(税込)・【選べる】ショートソックスCelebi’s Celebration 23-25cm 495円(税込)・【選べる】ショートソックスCelebi’s Celebration 25-27cm 495円(税込)・【選べる】ハンドタオルCelebi‘s Celebration 集合 550円(税込)・【選べる】ハンドタオルCelebi‘s Celebration セレビィ 550円(税込)・バスタオルCelebi’s Celebration 3,300円(税込)・金のコイキング像キャニスター 3,960円(税込)・金のコイキング像マグネット 990円(税込)・スタンド付きアクリルチャームコレクションCelebi’s Celebration 880円(税込)・コメダ珈琲店×ポケモンセンターナゴヤソフィア用ジョッキ 5,940円(税込)・コメダ珈琲店×ポケモンセンターナゴヤコメダ珈琲店のソファ柄生地コースター 1,100円(税込)・コメダ珈琲店×ポケモンセンターナゴヤブーツグラス 3,300円(税込)・コメダ珈琲店×ポケモンセンターナゴヤダルマグラス 2,200円(税込)・コメダ珈琲店×ポケモンセンターナゴヤコメダ珈琲店のソファ柄生地クッション 4,950円(税込)・コメダ珈琲店×ポケモンセンターナゴヤぬいぐるみマホイップシロノワール風 3,300円(税込)

「ポケモンセンターナゴヤ」のリニューアルオープンを記念したグッズが登場。

自然と都市が調和する名古屋の街並みをイメージしたアートを使用したグッズをはじめ、天むすや小倉トーストを手にしたピカチュウのマスコットなどが展開されます。

店内に飾られている「金のコイキング像」をモチーフにしたマグネットやキャニスターなど、ポケモンセンターナゴヤならではのグッズにも注目です☆

さらに、名古屋発祥の喫茶店「コメダ珈琲店」とポケモンセンターがコラボしたグッズもラインナップ。

実際にコメダ珈琲店でも使われているブーツグラスや、人気メニュー「シロノワール」をモチーフにしたグッズも販売。

コーヒータイムやお食事のひとときがさらに楽しくなりそうなデザインが使用されています。

※ポケモンセンターオンラインでは、10月10日(木)10時より発売です

※10月11日(金)のプレオープンでの販売もあります

※コメダ珈琲店とのコラボレーショングッズは、コメダ珈琲店の店舗や公式オンラインショップでの販売はありません

※その他のポケモンセンター・ポケモンストアでの販売はありません

※発売日や価格は、予告なしに変更する場合があります

※写真はイメージです。実際の商品と、色やデザインが異なる場合があります

※数量には限りがあります

※購入数が制限される場合があります

2024年10月12日(土)・13日(日)優先入場

ポケモンセンターナゴヤでは、店舗混雑緩和のため、10月12日(土)・13日(日)の2日間、事前および当日抽選が予定されています。

くわしい入場方法については、9月中旬頃にポケモンセンターナゴヤのスタッフボイスにてお知らせされる予定です。

「オリジナルコースター」プレゼントキャンペーン

期間:2024年10月11日(金)〜11月17日(日)

リニューアルオープンを記念して、期間中、ポケモンセンターナゴヤで、お買物をされた方に「オリジナルコースター」をプレゼント。

今回新しく店舗のロゴになる「セレビィ」がデザインされた、ここでしか手に入らない限定グッズです。

※1回のお会計につき最大1枚プレゼント

※ほかのキャンペーンと併用できない場合があります

※なくなり次第終了です

※プレゼントの内容は、予告なしに、変更または終了する場合があります

※プレゼントは、非売品です

ポケモンたちがお祝いにやってくる!

リニューアルしたポケモンセンターナゴヤには、ピカチュウたちが遊びにきてくれることもあるようです。

遊びにくるポケモンやスケジュールは、順次スタッフボイスでお知らせされます。

※状況により、予告なく変更・中止する可能性があります

様々なイベントやポケモンカードゲームを楽しめるほか、オープンを記念したオリジナルグッズが販売されるスペシャルショップ。

2024年10月12日にリニューアルオープンする、名古屋PARCO東館2階「ポケモンセンターナゴヤ」の紹介でした☆

