ベルメゾンが展開する「Disney Fantasy Shop(ディズニー ファンタジー ショップ)」にて、ディズニーキャラクターデザインのハロウィーングッズが登場!

ハロウィーンシリーズをテーマにした「プリンセス&ヒロイン」や「ディズニーヴィランズ」『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』デザインが展開されています☆

ベルメゾン ディズニー「ハロウィーン」グッズ

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ベルメゾンが展開する「Disney Fantasy Shop(ディズニー ファンタジー ショップ)」に、ディズニーキャラクターのハロウィーングッズが続々登場!

2024年にラインナップされるディズニーデザインのハロウィーングッズは、3つのテーマで展開されます。

身に纏うだけで憧れのディズニープリンセスやヒロイン気分になれる「プリンセス&ヒロイン」、人気のディズニーヴィランズをモチーフにしたクールでインパクトのある「ヴィランズ」、自宅でハロウィーン気分が楽しめる『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』ハロウィーンシリーズの3種です☆

「プリンセス&ヒロイン」ハロウィーンシリーズ

誰でもディズニーヒロイン気分を楽しめる大人用ドレスワンピースに新たに「ベル」柄が、人気シリーズのキッズ用チュールドッキングワンピースには「アナ」と「アリエル」の新柄が登場。

親子でお揃いコーディネートを楽しむこともできます。

また、大人用ドレスワンピースに合わせられる、刺繍がエレガントなケープやアニメーションの世界観をイメージしたバッグも展開されています。

ヒロイン気分のケープコート

価格:12,900円(税込)

サイズ:2サイズ(S〜M、L〜LL)

普段使いもできるエレガントなデザインのケープ。

衿元や前立て、前裾に様々なディズニーヒロインをイメージさせるモチーフが刺繍されています。

フロントはホックで開閉しやすく、脱ぎ着もしやすい仕様です。

ストーリーブック型ショルダーバッグ

価格:9,990円(税込)

カラー:2柄(美女と野獣、ラプンツェル)

サイズ:約20×24×6cm

『美女と野獣』、『塔の上のラプンツェル』の物語を感じることができるブック型のバッグ。

本のような立体的な形と落ち着いた色使いが上品な、コーディネートの主役になるバッグです。

前面とサイドの片方のマチ部分に施されたディズニープリンセス「ベル」と「ラプンツェル」モチーフの型押しプリントで、物語が表現されています。

ドレスワンピース(選べるキャラクター)

価格:9,990円(税込)

カラー:3柄(ベル、アナ、ラプンツェル)

サイズ:3サイズ(M、L、LL)

ヒロインの世界に浸れる、大人用のドレス風ワンピースに『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」のデザインが新たに登場。

程よい光沢感が美しい、ドレス風の上品な仕上がりになっています。

愛らしいチュールやレース、刺繍もポイントです。

<キッズ>長袖チュールドッキングワンピース

価格:3,990円(税込)

カラー:5柄(アナ、アリエル、エルサ、ラプンツェル、ミニーマウス)

サイズ:5サイズ(100、110、120、130、140)

着るだけでディズニーヒロイン気分になれるキッズワンピースには『アナと雪の女王』の「アナ」、『リトルマーメイド』の「アリエル」デザインが仲間入り。

ウエストのサテンリボンに伸縮性があり、後ろの襟ぐりがゴム仕様のため、脱ぎ着が簡単にできます。

身生地は綿100%で着心地も良く、洗濯機で洗えるのもうれしいポイントです。

「ヴィランズ」ハロウィーンシリーズ

ディズニーファンタジーショップの店舗でも人気の高いディズニー「ヴィランズ」のグッズに、2024年はキャラクターを大胆にデザインしたパーカと、ワッペン風刺繍がインパクトのあるスカジャンの2種が登場。

トレンドのニュアンスカラーやビッグシルエットで、普段使いもしやすく、おしゃれなハロウィーンスタイルが完成します。

ユニセックススカジャン「ヴィランズ」

価格:19,900円(税込)

サイズ:4サイズ(S、M、L、LL)

人気のヴィランズをクールに着こなすことができる、大人のスカジャン。

羽織るだけでクールかつ大人っぽいコーディネートを演出できるデザインのスカジャンです。

背面に施された、ヴィランズファン必見のゴージャスなアップリケ刺繍がポイントです。

裏毛パーカ「ヴィランズ」

価格:4,990円(税込)

カラー:4柄(クルエラ、スカー、アースラ、ヴィランズ)

サイズ:4サイズ(S、M、L、LL)

ディズニーヴィランズデザインの、裏起毛パーカー。

「クルエラ」「スカー」「アースラ」と、「アースラ」「マレフィセント」「女王」が集合したデザインが展開されています。

フロントにディズニーヴィランズたちのインパクトのあるビッグプリントが施された、インパクトのあるデザイン。

肩のラインを落としたゆったりとしたシルエットで、トレンドの着こなしが楽しめます。

ハロウィーン気分を盛り上げてくれるパーカーです。

『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』ハロウィーンシリーズ

「ハロウィン・タウン」に住む住人たちが登場するディズニー・アニメーション映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』シリーズ。

主人公の「ジャック・スケリントン」と「サリー」をイメージしたルームウェア、タペストリーやライトなど、インテリアグッズが登場しています。

自宅でもハロウィーン気分を楽しめるベルメゾンだけのオリジナリティあふれるグッズばかりです。

カットソー開襟パジャマ「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」/ジャック

価格:5,990円(税込)

サイズ:4サイズ(S、M、L、LL)

作品の世界観を身に纏い、「ジャック・スケリントン」気分を楽しめるパジャマ。

胸ポケットにはキャラクターモチーフの刺繍が施されています。

エプロン風ワンピース「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」/サリー

価格:6,990円(税込)

サイズ:4サイズ(S、M、L、LL)

ツギハギ風プリントとカラーリングで「サリー」の衣装を表現したワンピース。

身生地はしっかりとした綿100%ツイル素材が使われています。

肩ひもは長さ調節が可能。

ポケットの刺繍もポイントです。

ウォールライト「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」

価格:3,690円(税込)

サイズ:約20×2.3×20(高さ)cm

作品の世界観を楽しめるウォールライト。

作品のワンシーンをイメージしたデザインとやさしい灯りで、飾るだけでハロウィーンの雰囲気が味わえます。

音や振動を感知して点灯するLEDライトが採用されているインテリアです。

ハロウィーンタペストリー「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」

価格:2,990円〜3,990円(税込)

サイズ: S約60×85cm・M約90×130cm

ハロウィーン気分を盛り上げる『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の名場面をインクジェットプリントで鮮やかに表現したタペストリー。

上部に通し穴があり、市販のボールを通して吊るすこともできます。

ハロウィーンタペストリー「ミッキー&フレンズ」

価格:2,990円〜3,990円(税込)

サイズ:S約60×85cm・M約90×130cm

部屋が一気にハロウィーンムードになる、「ミッキー&フレンズ」デザインのハロウィーンタペストリー。

ハロウィーン気分を盛り上げるインテリアの主役として、場所を取らずに好きな場所に掛けられる手軽さがポイントです。

お部屋の広さや用途で選べるS・Mの2サイズから選べます。

ディズニープリンセスやヒロイン、ディズニーヴィランズ気分を味わえるファッションアイテムやグッズが盛りだくさん。

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて販売されているハロウィーングッズの紹介でした☆

©Disney

