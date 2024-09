2024年9月10日に行われたイベントで、Appleの「iPhone 16シリーズ」が正式にお披露目されました。アメリカで公開された実機に触れた海外メディアがファーストインプレッションをまとめています。iPhone 16 Pro and 16 Pro Max: hands-on with Apple’s latest models - The Vergehttps://www.theverge.com/24239802/iphone-16-pro-max-hands-on-apple-photos-features-price

iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max hands-on review | Tom's Guidehttps://www.tomsguide.com/phones/iphones/iphone-16-proHands-on: iPhone 16 and iPhone 16 Pro [Videos] - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/09/09/hands-on-iphone-16-and-iphone-16-pro-video/iPhone 16 Pro hands-on: How does a faux camera control button feel so real?https://www.engadget.com/mobile/smartphones/iphone-16-pro-hands-on-how-does-a-faux-camera-control-button-feel-so-real-191406863.html今回登場したのは、「iPhone 16」「iPhone 16 Plus」および「iPhone 16 Pro」「iPhone 16 Pro Max」です。それぞれ前モデルからの主要な変更点は以下の通り。◆「iPhone 16」および「iPhone 16 Plus」・カメラコントロールボタン・空間写真と空間ビデオのサポート・A18チップ・Apple Intelligenceのサポート◆「iPhone 16 Pro」および「iPhone 16 Pro Max」・カメラコントロールボタン・空間写真のサポート・A18 Proチップ・Apple Intelligenceのサポート・6.3インチ&6.9インチディスプレイ・48MP 超広角カメラ・12MPの5倍望遠・最大120fpsの4K動画撮影特に目新しいのがカメラコントロールボタンです。カメラコントロールボタンにはTaptic Engineによる触覚フィードバックが追加されているのが特徴。触覚フィードバックで「半押し」などの感覚が再現されていて、押してカメラを起動したり、ボタンの端に沿って指をスワイプすることでズームイン・ズームアウトしたりすることができます。実際に触ったテクノロジー系メディアのThe Vergeは、「ボタン自体は超高感度なので、軽く押すとスワイプでズーム操作ができ、軽くダブルプレスするとレンズ選択、露出、Proモデルで利用できる新しいフォトグラフスタイルなど、スワイプで切り替えられるコントロールが表示されます。どれくらいの強さで押せばいいのか判断するのに一瞬手間取りましたが、難しくありませんでした」と伝えました。フォトグラフスタイルは以前のものから刷新されていて、アプリの右上にあるアイコンをタップするとタッチパッド風のインターフェイスが登場するとのこと。下部にある四角形のアイコンをドラッグすると色温度と色相の設定を調整でき、写真を撮った後にスタイルを変更することも可能だそうです。新しく搭載された48MP超広角カメラはマクロショットが印象的とのことで、テクノロジー系メディアのTom's Guideは「花のクローズアップ写真を見たとき、その精細さに驚かされました」と述べています。4K・120fpsのスローモーション動画について、Tom's Guideは「バイクに乗っている人のビデオを見たが、スローモーションでジャケットが風になびく様子を記録できていた」と述べています。オーディオ面では、ビデオがスタジオで録音されたかのように聞こえるようにしたり、環境ノイズをバックグラウンドにしてボーカルを前面と中央に配置したりするなどの機能が追加されました。iPhone 16 Pro&iPhone 16 Pro Maxの本体サイズは前モデルよりわずかに大きくなり、ベゼルを削ることでディスプレイサイズがより大きくなっています。The Vergeは「ケースなしで手に持つとそれほど大きく感じませんが、すぐに手に取って大きさを判断するのは困難でした」と指摘。総括として、Tom's Guideは「iPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxはどちらも堅実なアップグレードのように見えますが、iPhone 16 Proの方が価値があるかもしれません。より小さなデザインで、より大きなPro Maxと同じ 5倍の望遠ズームが得られ、画面は十分に大きいからです」とまとめました。