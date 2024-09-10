「ピノ バニラ薫るキャラメル」9月23日発売、ピノ史上初の「キャラメル×バニラ」フレーバー/森永乳業

森永乳業は9月23日、「ピノ バニラ薫るキャラメル」を発売する。

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全国のコンビニエンスストア、量販店、一般小売店で取り扱う。10ml×6粒、税別170円。期間限定販売。

“ピノ”は、チョコとアイスのバランス良いおいしさが楽しめる、ひとくちアイスのロングセラーブランド。1976年に発売し、2024年10月には発売49年目に突入する。

今回発売する「ピノ バニラ薫るキャラメル」は、“ピノ”史上初の「キャラメル×バニラ」の組み合わせで、『新しい驚きを』提案する商品。キャラメルソースを使用したキャラメルアイスにバニラ薫る香料を組み合わせることで、華やかなバニラの薫りとコクのあるキャラメルの味わいによる奥深い美味しさを体験できるという。

森永乳業「ピノ バニラ薫るキャラメル」中身イメージ

なお、森永乳業では9月23日に、「ピノ シーズンアソート(パックマンパッケージ)」も発売する。9月上旬からは「ピノ チョコアソート(パックマンパッケージ)」も販売開始。

国民的ゲーム「パックマン」とコラボレーションしたアソートタイプのパッケージ商品で、パッケージ2箱を使って個包装ピノ専用のクレーンゲームがつくれる仕様。チョコアソートは、「バニラ」10粒、「アーモンド味」7粒、「チョコ」7粒。シーズンアソートは、「バニラ」10粒、「ストロベリー」7粒、「やきいも」7粒。各税別650円。

「ピノ シーズンアソート(パックマンパッケージ)」「ピノ チョコアソート(パックマンパッケージ)」PAC-MAN™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

「ピノ(パックマンパッケージ)」を使用したクレーンゲーム「ピノキャッチャー」