【2024年8月あみあみフィギュア月間ランキング】9月10日 公開

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の「2024年8月あみあみフィギュア月間ランキング」を発表した。

本ランキングは、2024年8月1日から8月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ(予約数・金額など)を元に構成されたもの。

8月のランキングでは、PCゲーム「喫茶ステラと死神の蝶」より「四季ナツメ」が1位を獲得。2位には「Fate/Grand Order」より「プリテンダー/オベロン・ヴォーティガーン」や、3位には「ゼンレスゾーンゼロ」より「アンビー・デマラ」など、ゲーム作品の登場キャラクターが上位にランクインしている。

2024年8月フィギュア予約ランキング

第1位:喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」 1/7スケール 完成品フィギュア

第2位:Fate/Grand Order プリテンダー/オベロン・ヴォーティガーン 1/8スケール 完成品フィギュア

第3位:ゼンレスゾーンゼロ アンビー・デマラ 1/7スケール 完成品フィギュア

第4位:勝利の女神:NIKKE バイパー:トキシックラビット 1/7スケール 完成品フィギュア

第5位:ウマ娘 プリティーダービー アドマイヤベガ 1/7スケール 完成品フィギュア

第6位:勝利の女神:NIKKE ルピー 1/7スケール 完成品フィギュア

第7位:ブルーアーカイブ -Blue Archive- ワカモ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア

第8位:ねんどろいど ホロライブプロダクション AZKi

第9位:ねんどろいど ホロライブプロダクション 常闇トワ

第10位:『Fate/Grand Order』アサシン/カーマ(最終再臨) 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:アリスグリント 発売月:2025年5月 予定 価格通常版:27,500円あみあみ限定版:28,050円メーカー:アルター 発売月:2025年7月 予定 価格:48,180円メーカー:APEX 発売月:2025年7月 予定 価格:23,100円メーカー:アルター 発売月:2025年6月 予定 価格:23,980円メーカー:ファット・カンパニー 発売月:2025年6月 予定 価格:26,800円

(C) Oh-ami Inc.

(C) 2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.

(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT

Copyright (c) miHoYo. All Rights Reserved.

(C) SHIFT UP Corp.

(C)Cygames, Inc.