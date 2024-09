EVNNE、11月に日本ファンミーティングの開催が決定！コンセプトも明らかに

EVNNEが、11月1日(金)と2日(土)に大阪・フェスティバルホール、11月4日(月・祝)に千葉・幕張メッセ 国際展示場 展示ホール6にて、単独ファンミーティング「EVNNE JAPAN FANMEETING 2024 [EVNNEING-PRESSO]」を開催する。6月に3rdミニアルバム「RIDE or DIE」を発表したEVNNEは、アジアツアーから初のアメリカツアーまで開催し、8月には「billboard K-POP ROOKIE of the Month」に選出、9月には「THE FACT MUSIC AWARDS」で「Global Hot Trend」を受賞するなど、著しい成長を見せている。

さらに、現在は「Reebok Japan」のK-POPアンバサダー、ファッションセンターしまむらとのコラボレーションも行っており、音楽以外の活動でも注目を呼んでいる。今回の公演は初の日本オリジナルファンミーティング。「CAFÉ & BARISTA」をコンセプトに、7人7様の魅力を見せる予定だ。公演のチケットは9月12日(木)18時よりファンクラブ先行がスタート。また、ファンクラブ先行限定で限定グッズ特典がついたVIP席へのアップグレードへの申し込みも可能。詳細は、EVNNE JAPAN OFFICIAL FANCLUBにて確認できる。

■公演概要

「EVNNE JAPAN FANMEETING 2024 [EVNNEING-PRESSO]」

〇大阪・フェスティバルホール

2024年11月1日(金)18時 開場 / 19時 開演

2024年11月2日(土)13時 開場 / 14時 開演、17時 開場 / 18時 開演



〇千葉・幕張メッセ 国際展示場 展示ホール6

2024年11月4日(月・祝)11時30分 開場 / 12時30分 開演、15時30分 開場 / 16時30分 開演



<料金>※全席指定

・FC先行限定・VIP席 18,000円(税込)

※最前方エリア確保 / VIP席限定グッズ付き



・指定席 12,000円(税込)

※7歳以上チケット必要、7歳未満入場不可



<チケット情報>

【ファンクラブ 1次抽選先行】

受付期間:9月12日(木)18時〜9月17日(火)23時59分

当選発表:9月20日(金)12時予定



【ファンクラブ 2次抽選先行】

受付期間:9月18日(水)18時〜9月23日(月・祝)23時59分

当選発表:9月26日(木)12時予定



【楽天チケット抽選先行】

受付期間:9月25日(水)18時〜9月29日(日)23時59分

当選発表:10月2日(水)12時予定



主催:Jellyfish Entertainment / Jellyfish Entertainment Japan株式会社

企画・制作:Jellyfish Entertainment Japan株式会社 / 株式会社インタラクティブメディアミックス

協力:株式会社 THE STAR JAPAN / Korea Creative Content Agency

運営:【大阪】キョードーグループ / 【千葉】キョードー横浜



■関連リンク

EVNNE日本公式ファンクラブ