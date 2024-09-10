¥â¡¼Ì¼¡£ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡¢13Ç¯µÍ¤á¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡¡1Ëü»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤äDVDÉÕÂ°¤Î¸ÂÄêÈÇ¤â
¥Ï¥í¡¼! ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Æ24 ¤Î¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤Î¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØProfile.7¡Ù(¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ö¥ó ¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤¬10·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬10Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ(ÄÌ¾ïÈÇ»£±Æ¡§À¾Ûê¾´¿Î¡¢ÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ»£±Æ¡§·§Ã«´Ó)
¡û¢£ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥½¥í¼Ì¿¿½¸
º£½©¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ëÀÐÅÄ¤¬¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥½¥í¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡£13Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ïÈÇ(128¥Ú¡¼¥¸ 3,410±ß)¤È¡¢ÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ(ÆÃÊÌÈÇ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¡¢Ì©Ãå¼Ì¿¿¡Ü1Ëü»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·ÇºÜ64¥Ú¡¼¥¸¤Î¸ÂÄêÈÇ¼Ì¿¿½¸¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æþ¤ê¥á¥¤¥¥ó¥°85Ê¬¤ÎDVD¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¼Ì¿¿½¸ 5,500±ß)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
2011Ç¯¤Î²ÃÆþ¤«¤é13Ç¯¡¢¡È¥À¥ó¥¹¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÂ´¶È¤ò·èÃÇ¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤¿Ç»¤¤³èÆ°´ü´Ö¤È¡¢ºÇ¸å¤Î10´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²£´é¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶¦¤ËÎ©¤Ä¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²£´é¤ò¸«¤Æ¤¤¿Èà½÷¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¡¢²ù¤·¤¤¤È¤¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¸«¤»¤¿²£´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¡È²£´é¡É¤Ë¤â¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£³°¸«Åª¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌÅª¤Ë¤â¥µ¥¤¥É¤«¤é¿¼ËÙ¤ê¤·¡¢º£¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ï¤Ò¤ÊÄ»(¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ô¥ç¥³¥Ô¥ç¥³ ¥¦¥ë¥È¥é¡Ù)¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢¡ÈÀÄ¤¤Ä»¡É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¶õ¤òÉñ¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡É¤È¤¤¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤Î¹¬¤»¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢Ã©¤êÃå¤¤¤¿²£´é¤Ï¡Ä¡Ä¡£»þÂå¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂæÏÑ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¸ÝÆ°¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¸ÂÄêÈÇ¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢ÃÏ¸µÀçÂæ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¥Ï¥í¡¼! ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡£¤Û¤«¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î¢Â¦¡¢¿¿·õ¤«¤Ä¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë²£´é¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¤â´º¹Ô¤·¤¿¡£ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤òËÜ²»¤Ç¸ì¤Ã¤¿1Ëü»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÊ»ºÜ¡£ÄÌ¾ïÈÇ¥í¥±¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿85Ê¬¤ÎDVD¤â¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¼Ì¿¿½¸¤È¤Î2ºýÁÈ¤ÇÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤ò´°Á´¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡û¢£ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡¡¥³¥á¥ó¥È
Â´¶È¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿1¤ÄºîÉÊ¤ò»Ä¤»¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ7ºýÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢½é¤á¤ÆÂæÏÑ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¤¤Ä»¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¼«Á³¡¢¿Íº®¤ß¤ÎÃæ¡¢Îä¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡¢ÀÄ¤¬±Ç¤¨¤ë¶õ¤Î²¼¤Ê¤É¡¢ÂæÏÑ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤É¤ó¤Ê²£´é¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÈÉñ¤¦¡É¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤ÌöÆ°¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤È¤Ï! ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê1ºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤ÊµÜ¾ë¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÎ¢Â¦¡¢»×¤¤½Ð¤ÎµÜ¾ëµå¾ì¡¢¤É¤ì¤âÆÃÊÌ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Î»ä¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë»Ñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£10Ç¯Àè¤â20Ç¯Àè¤â¡¢¡È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤Ï¡Ä¡Ä¡É¤È¡¢¤³¤Î1ºý¤òÄÌ¤·¤Æ¿»¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿§êô¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤Ï1·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡¢O·¿¡¢¿ÈÄ¹153cm¡£°¦¾Î¤Ï¤À¡¼¤¤¤·¡¢¤¢¤æ¤ß¤ó¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î¥¥ì¡£2011Ç¯9·î¡¢Ìó6,000¿Í¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£10´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ø¸µµ¤°õ¡Ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£»Ë¾å½é¤ÎÅìËÌ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÍâÇ¯1·îÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ô¥ç¥³¥Ô¥ç¥³ ¥¦¥ë¥È¥é!¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£²ÃÆþÁ°¤Ï¡¢ÅìËÌ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ(ÄÌ¾ïÈÇ»£±Æ¡§À¾Ûê¾´¿Î¡¢ÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ»£±Æ¡§·§Ã«´Ó)
¡û¢£ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥½¥í¼Ì¿¿½¸
º£½©¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ëÀÐÅÄ¤¬¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥½¥í¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡£13Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ïÈÇ(128¥Ú¡¼¥¸ 3,410±ß)¤È¡¢ÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ(ÆÃÊÌÈÇ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¡¢Ì©Ãå¼Ì¿¿¡Ü1Ëü»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·ÇºÜ64¥Ú¡¼¥¸¤Î¸ÂÄêÈÇ¼Ì¿¿½¸¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æþ¤ê¥á¥¤¥¥ó¥°85Ê¬¤ÎDVD¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¼Ì¿¿½¸ 5,500±ß)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ï¤Ò¤ÊÄ»(¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ô¥ç¥³¥Ô¥ç¥³ ¥¦¥ë¥È¥é¡Ù)¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢¡ÈÀÄ¤¤Ä»¡É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¶õ¤òÉñ¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡É¤È¤¤¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤Î¹¬¤»¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢Ã©¤êÃå¤¤¤¿²£´é¤Ï¡Ä¡Ä¡£»þÂå¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂæÏÑ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¸ÝÆ°¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¸ÂÄêÈÇ¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢ÃÏ¸µÀçÂæ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¥Ï¥í¡¼! ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡£¤Û¤«¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î¢Â¦¡¢¿¿·õ¤«¤Ä¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë²£´é¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¤â´º¹Ô¤·¤¿¡£ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤òËÜ²»¤Ç¸ì¤Ã¤¿1Ëü»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÊ»ºÜ¡£ÄÌ¾ïÈÇ¥í¥±¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿85Ê¬¤ÎDVD¤â¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¼Ì¿¿½¸¤È¤Î2ºýÁÈ¤ÇÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤ò´°Á´¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡û¢£ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡¡¥³¥á¥ó¥È
Â´¶È¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿1¤ÄºîÉÊ¤ò»Ä¤»¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ7ºýÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢½é¤á¤ÆÂæÏÑ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¤¤Ä»¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¼«Á³¡¢¿Íº®¤ß¤ÎÃæ¡¢Îä¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡¢ÀÄ¤¬±Ç¤¨¤ë¶õ¤Î²¼¤Ê¤É¡¢ÂæÏÑ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤É¤ó¤Ê²£´é¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÈÉñ¤¦¡É¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤ÌöÆ°¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤È¤Ï! ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê1ºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤ÊµÜ¾ë¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÎ¢Â¦¡¢»×¤¤½Ð¤ÎµÜ¾ëµå¾ì¡¢¤É¤ì¤âÆÃÊÌ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Î»ä¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë»Ñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£10Ç¯Àè¤â20Ç¯Àè¤â¡¢¡È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤Ï¡Ä¡Ä¡É¤È¡¢¤³¤Î1ºý¤òÄÌ¤·¤Æ¿»¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿§êô¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤Ï1·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡¢O·¿¡¢¿ÈÄ¹153cm¡£°¦¾Î¤Ï¤À¡¼¤¤¤·¡¢¤¢¤æ¤ß¤ó¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î¥¥ì¡£2011Ç¯9·î¡¢Ìó6,000¿Í¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£10´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ø¸µµ¤°õ¡Ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£»Ë¾å½é¤ÎÅìËÌ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÍâÇ¯1·îÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ô¥ç¥³¥Ô¥ç¥³ ¥¦¥ë¥È¥é!¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£²ÃÆþÁ°¤Ï¡¢ÅìËÌ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£