(MCU)『&ウルヴァリン』に隠された、細かすぎて伝わらない小ネタがファンによって発見された。監督を務めたショーン・レヴィも「誰が最初に気付くかなって思ってたんですよ!」とコメント、発見者を称えている。

発見された小ネタは、デッドプールがイン・シンクの「Bye Bye Bye」をダンスしながらTVAを相手に戦う、評判のオープニング・シーンにある。ここでデッドプールは『LOGAN/ローガン』(2017)で死亡したウルヴァリンの骸骨を振り回して戦うのだが、その頭蓋骨に注目だ。よーく見てみると、上顎の部分に「24601」という数字が刻まれているではないか。

We've been wondering, who would notice that first!