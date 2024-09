【マリオ、カービィ、ドンキーコング新商品グッズ】11月7日 発売予定

任天堂は、「スーパーマリオ」、「星のカービィ」、「ドンキーコング」の新作グッズを11月7日に発売する。

ラインナップには本体の電源をONにするとLEDが点灯してスーパースター部分が光る「スーパーマリオ 光るキャンバスアート×ギフトボックス(スーパースター)」やロールペーパーを手軽に使いやすく収納できるぬいぐるみ風のホルダー「星のカービィ ロールペーパーホルダー(すいこみ)」、「ドンキーコング ラッピング×エコバッグ S(DKバレル)」などが販売される。

□任天堂の「ホーム&パーティグッズ」

「スーパーマリオ」、「星のカービィ」、「ドンキーコング」の新作グッズ(一部)

スーパーマリオ 光るキャンバスアート×ギフトボックス(スーパースター)

11月7日 発売予定

価格:2,200円

星のカービィ 光るキャンバスアート×ギフトボックス(ワープスター)

11月7日 発売予定

価格:2,200円

スーパーマリオ デコレーションチャーム(スーパースター)

11月7日 発売予定

価格:1,100円

星のカービィ デコレーションチャーム(ホバリング)

11月7日 発売予定

価格:1,100円

星のカービィ ラッピング×エコバッグ L(グリーングリーンズ)

11月7日 発売予定

価格:1,870円

星のカービィ ロールペーパーホルダー(すいこみ)

11月7日 発売予定

価格:3,080円

ドンキーコング ラッピング×エコバッグ S(DKバレル)

11月7日 発売予定

価格:1,540円

(C) Nintendo Sales Co., Ltd.

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.