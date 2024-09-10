「装甲騎兵ボトムズ」よりプラモデル「D-スタイル スコープドッグ ターボカスタム サンサ戦仕様 キリコ機」2025年4月再販！
【D-スタイル スコープドッグ ターボカスタム サンサ戦仕様 キリコ機（再販）】
2025年4月 発売予定
予約受付開始：9月10日
価格：5,060円
2025年4月 発売予定
2025年4月 発売予定
予約受付開始：9月10日
価格：5,060円
コトブキヤは、プラモデル「D-スタイル スコープドッグ ターボカスタム サンサ戦仕様 キリコ機」再生産分の予約受付を9月10日より開始した。発売は2025年4月を予定し、価格は5,060円。
本商品は、「装甲騎兵ボトムズ レッドショルダードキュメント 野望のルーツ」より、第3次サンサ戦でキリコ・キュービィーが使用した「スコープドッグ ターボカスタム」をコトブキヤの「D-スタイル」で商品化したもの。初回発売は2014年4月で、今回は2025年4月再販分の予約受付開始となる。
コックピット内にはディフォルメされたキリコの素顔、ヘルメット姿の2種類を搭乗させることができる。また、脚部ジェットノズル差し替えでジェットローラーダッシュを再現可能。兵装はへヴィマシンガン、2連装ミサイルランチャー、ガトリングガン、ミッションパックが付属する。
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「D-スタイル スコープドッグ ターボカスタム サンサ戦仕様 キリコ機（再販）」商品詳細
2025年4月 発売予定
予約受付開始：9月10日
価格：5,060円
スケール：NON
サイズ：全長約110mm
パーツ数：51～200
素材：PS・PE・SBC
対象年齢：15際以上
(C)サンライズ