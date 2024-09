2024年9月11日(水)~9月16日(祝月)東京ドームシティ シアターG ロッソにて『戦隊大失格』ザ・ショーが上演される。開幕に先立ち、9月9日(月)18時より東京・後楽園ホールにて行われる新日本プロレスの第0試合にて、『戦隊大失格』ザ・ショーと新日本プロレスのコラボマッチが行われた。

この度、オフィシャルレポートが届いたので紹介する。

(C)NJPW (C)春場ねぎ・講談社/『戦隊大失格』ザ・ショー製作委員会

9月9日(月)新日本プロレス後楽園ホールの第0試合にて【『戦隊大失格』 ザ・ショー コラボマッチ~大戦隊軍 vs 怪人軍~】“大戦隊軍”永田裕志&田口隆祐 with レ ッドキーパー(武子直輝)vs“怪人軍”戦闘員 Y&戦闘員 N with 戦闘員 D(富永勇也)&戦闘員 F(エル・デスペラード)が開催された。

『五等分の花嫁』原作者・春場ねぎによる週刊少年マガジン連載の新作漫画『戦隊大失格』が、アニメ化を経て実写舞台化が決定。『戦隊大失格』ザ・ショーとし9月11日~16日の間、東京ドームシティ・シアターG ロッソにて行われる。

本公演に新⽇本プロレスのエル・デスペラードが、主人公・戦闘員 Dにとって重要なとなる戦闘員 F 役で俳優に初挑戦。その繋がりもあり、今回新日本プロレスでコラボマッチが行われる事が決定した。

日曜決戦の前説が後楽園ホールに響く中で、戦闘員たちが入場してきたレッドキーパー率いる大戦隊軍に殴りかかり試合が開始。

セコンドの戦闘員 F は田口隆祐の足を掴んで場外に引きずり出すと、ペットボトルの水をぶちまけ、頭にバケツをかぶせて箒で殴っていく悪いことのフルコース!

これをレッドキーパーが威圧して救出すると、ドラゴンキーパーになりたい田口隆祐がドラゴンリングインからのドラゴンスクリューとドラゴン殺法で攻め立てる。

戦闘員の必死の抵抗むなしく、最後は田口隆祐がオーマイ&ガーアンクルで、永田裕志がナガタロック II で戦闘員を捕らえギブアップを奪った。

レッドキーパーが「お前たち、さっさと浮遊城に帰れ。この星は俺達が守る!」と高らかに宣言するが、戦闘員 Fは「バカ野郎! たまたま目についたやつ使ってそいつらに勝ったからっていい気になってんじゃね―ぞ! 戦いはこれからなんだよ」と叫び、戦闘員 Dが「『戦隊大失格』ザ・ショーは9月11日から16日まで東京ドームシティ・シアターG ロッソにて開催される。俺達怪⼈の活躍はそこで⾒ろ!」と呼応。

最後は戦闘員とレッドキーパーがともに記念撮影に応じ、コラボマッチは⼤きな拍⼿に包まれて⼤団円で幕を閉じた。

試合後に今回ともに戦っていただいた田口選手はドラゴンキーパーになりきり「正義は最後に勝つ! グリーンキーパー!」とポーズを決め、永田選手も「皆様是非見に行きましょう。よろしくお願いします。頑張ってください」と俳優陣にエールを送った。

『戦隊大失格』ザ・ショーは 9月11日から16日まで東京ドームシティ・シアターG ロッソにて開催。様々な特撮俳優が⽇替わりゲストで登場予定だ。

