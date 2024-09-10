ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢ºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤à²¦½÷ÍÍ¥³¥¹¥×¥ìá¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Çµ¤¹â¤¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ë¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡¢¡ÖONE PIECE ON ICE ~¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥é¥Ð¥¹¥¿~¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ó¥Ó¡×¤ËÊ±¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤ÎÈ±¤Ê¤É¸¶ºî¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¡¢ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤Î¶Ë¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Çµ¤¹â¤¯¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ó¥Ó¹Ä½÷ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿¿ô¥¤Á¤ã¤ó¹¹¤Ë¥Ó¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡Á¤³¤ÎPhoto¸«¤Æ¤â¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ê¿Í·Á¡Ë¤ÎÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ë¡Á¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£