■ジョンハン兵役前最後の公演?ドギョムとの2ショットにファン感涙

【写真】セブチ・ジョンハン&ドギョムの絆感じる2ショット 他

SEVENTEEN(セブンティーン)のDK(ドギョム)がグループの公式X(旧Twitter)を更新した。

SEVENTEENは9月8日(現地時間)、ドイツのベルリン・オリンピアシュタディオンで開催された世界的な音楽祭『Lollapalooza BERLIN(ロラパルーザ・ベルリン)」 に出演。メンバーのJEONGHAN(ジョンハン)は所属事務所から年内の入隊が発表されており、10月以降のワールドツアーに参加できないことがアナウンスされているため、今回の公演がジョンハンにとって兵役前最後の公演になると推測されている。

そんなファンにとっても感慨深い公演の終了後、ドギョムは「 Thank you so much to the fans who came to Lollapalooza. I think we made a great performance together! We’ll come back soon! See you again, Berlin(ロラパルーザに来てくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。一緒に素晴らしいパフォーマンスができたと思います!またすぐに戻ってきます!またベルリンで会いましょう)」と感謝のメッセージを添えて投稿。さらに、ジョンハンとの自撮り2ショット写真(3枚目)を公開した。歯をのぞかせながらロックポーズを力強くきめるドギョムの横で、肩まで伸びた緩いウェーブの金髪ヘアのジョンハンは、穏やかな微笑みを浮かべて同じくポーズ。儚さと美しさに溢れるビジュアルを見せている。

ファンから“ソクハニ”と呼ばれるふたりの絆とドギョムの思いを感じる写真に、「泣きそう」「ソクハニ最高」「ドギョムありがとう」「I love you guys!!!!」など、世界中のファンからコメントが殺到した。

■ベルリン&世界の観客を魅了したSEVENTEENのメンバー集合カット&ステージハイライト動画も

同じくグループのXには、観客を前に立つメンバーたちの後ろ姿、そしてメンバー全員の集合カットも公開されている。

さらに、グループの各種公式SNSには、ステージのハイライト動画も公開。メインステージ・サウスのヘッドライナーとして19曲を披露し、会場およびYouTubeでライブ配信を視聴した世界中のファンを魅了した彼らのステージの熱気を感じることができる。