BE:FIRST、DISH//、松平健、AI、Superflyら出演！NHK総合『うたコン』にて“朝ドラ”名曲特集
■BE:FIRSTは『舞いあがれ！』主題歌「アイラブユー」、DISH//は『とと姉ちゃん』主題歌「花束を君に」をカバー
9月17日19時57分より、NHK総合にて『うたコン』が放送。この日は、NHK連続テレビ小説ゆかりの名曲が特集される。
■出演者・曲目一覧
松平健 出演者有志「マツケンサンバII」
DISH//「花束を君に」（宇多田ヒカル）
BE:FIRST「アイラブユー」（back number）
純名里沙「ぴあの」
AI「アルデバラン」
Superfly「Charade」
BE:FIRST「Blissful」
長山洋子「白神山地」
DISH//「プランA」
AI「Story」
『おむすび』で、芸能生活50年にして初の“朝ドラ”出演を果たす松平健が登場。出演歌手と共に「マツケンサンバII」を披露。
“朝ドラ”ゆかりのアーティストが主題歌をカバーするコーナーでは、『あんぱん』に出演する北村匠海がリーダーを務めるDISH//が『とと姉ちゃん』主題歌、宇多田ヒカルの「花束を君に」を、『虎に翼』出演中の三山凌輝（RYOKI）がメンバーのBE:FIRSTは『舞いあがれ！』主題歌、back numberの「アイラブユー」をそれぞれカバー。1994年に放送された『ぴあの』のヒロイン純名里沙が登場し、初めてヒロイン自らが歌う主題歌「ぴあの」を披露。さらに『カムカムエヴリバディ』主題歌「アルデバラン」をAIが熱唱する。
番組後半ではSuperflyが、今話題の最新曲を披露。見どころが盛りだくさんの『うたコン』をぜひチェックしよう。
番組情報
NHK総合『うたコン』
09/17（火）19:57～20:42
※NHKプラスにてインターネット同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり
司会：谷原章介、赤木野々花アナウンサー
出演：AI、純名里沙、Superfly、DISH//、長山洋子、BE:FIRST、松平健 ※五十音順
『うたコン』番組サイト
https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/