ヴォーカリストのアン・ウィルソンの健康上の問題により6月からライヴ活動を休止していたハートが、2025年2月にツアーを再開することを発表した。ハートは5月後半に北米ツアーを終えた後、アンが急を要する医療処置を受けるため、6〜7月に予定していたヨーロッパ・ツアーを中止すると告知し、7月初めに、アンが「最近、あるものを切除する手術を受けたところ、それが癌性であることがわかりました。手術は成功し、調子はいいですが、医師たちから予防化学療法を勧められ、私は受けることを決めました。それにより、完治するためには年内のライヴ活動は避けるよう、医師から指示されました」との声明を出していた。

We can’t wait to resume the Royal Flush Tour in 2025! We hope to see all of you good people there! Tickets on sale now at https://t.co/SRno9CKzWj. pic.twitter.com/x8ImVTNLLN