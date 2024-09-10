1¿Í¤Î½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡ÈÎáÏÂ¤ÎÉÔ¶à¿µ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡Ø¥«¥ª¥ë¤ÎÁò¼°¡Ù11.22¸ø³«·èÄê
¡¡ÅòÀõÅµ»Ò´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡Ø¥«¥ª¥ë¤ÎÁò¼°¡Ù¤¬¡¢11·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤ªÁò¼°¡Ù¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¥À¡¼¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥«¥ª¥ë¤ÎÁò¼°¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢°ËÃ°½½»°´ÆÆÄ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¤ªÁò¼°¡Ù¤ä¡¢ÂìÅÄÍÎÆóÏº´ÆÆÄ¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¡¢¡È»à¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥À¡¼¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤«¤é½¸·ë¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¯¥ë¡¼¤ÈÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºîºîÉÊ¤À¡£ÁíÀª1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¬»³¸©ËÌ¤Ë¤¢¤ëÊõ¼ù»û¤ò¥á¥¤¥óÉñÂæ¤Ë¡¢Èù¤«¤Ë»Ä¤ë¸ÅÍè¤è¤ê¤ÎÁòµ·¤È¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¡¢Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¤Ë¤ÆJAPAN CUTS¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¥«¥ª¥ë¤È¤¤¤¦½÷ÀµÓËÜ²È¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤ò¡¢10Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤¿¸µÉ×¤Î²£Ã«¤¬¼õ¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Èà½÷¤¬»Ä¤·¤¿°ä¸À¤Ë¤Ï¡¢²£Ã«¤¬¥«¥ª¥ë¤ÎÁò¼°¤ÎÁÓ¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²£Ã«¤¬Åìµþ¤«¤é¥«¥ª¥ë¤Î¸Î¶¿¡¦²¬»³¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ëµï¤¿¤Î¤Ï¥«¥ª¥ë¤¬°ä¤·¤¿9ºÍ¤Î1¿ÍÌ¼¡¦·°¡£Â¾¤Ë¤âÄÌÌë¡¦Áòµ·¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥«¥ª¥ë¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÀèÇÚ¤ä¿ÆÍ§¡¢Áòµ·¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÉØ¿Í²ñ¤äÃÏ¼ç°ì²È¤Ê¤É¡¢°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¿Í¡¹¡Ä¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ±é½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¡Ø¶õ¤Ã¤Ý¤Î±²¡Ù¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÅòÀõÅµ»Ò¡£¥«¥ª¥ëÌò¤ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Î°ìÌÚ¹áÇµ¡¢¤½¤Î¸µÉ×¡¦²£Ã«Ìò¤ò¡ØChime¡Ù¤Î´Ø¹¬¼£¡¢·°¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦¥«¥ª¥ëÌò¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Î¿·ÄÅ¤Á¤»¡£¤µ¤é¤Ë¸¶ÅÄÂçÆóÏº¡¢¹õÂô¤¢¤¹¤«¡¢ÂÎ©ÃÒ½¼¡¢ÅÄÃæ¥â¥¨¡¢ÂìÂô¤á¤°¤ß¡¢ÀîÅç½áºÈ¡¢Â¢ËÜ¹¯Ê¸¡¢ÌÚÂ¼ÃÎµ®¡¢Âç´ä¼çÌï¡¢¼âÌÚ¤¦¤ê¤Ê¤É¼ÂÎÏ¤¢¤ë¸ÄÀÇÉ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤Ë¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ó¥é¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤Ë¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥«¥¿¥é¡¢¾ÈÌÀ¤Ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ô¡¼¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ë¥®¥¨¥ë¥â¡¦¥ë¡¼¥Õ¥¡¥¹¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¤Ë¥Þ¥ë¥¯¡¦¥ß¥Á¥ã¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é·Þ¤¨¤¿¡£Á¯¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤È¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë²»¶Á¤Ç¡¢Êª¸ì¤ò¤è¤ê½ÅÁØÅª¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÌëÃæ¤ËÍç¤Ç´ù¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡¦¥«¥ª¥ë¤Î¸å¤í»Ñ¤Ë¡¢¡Ö°ì¿Í¤ÎµÓËÜ²È¤¬»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Àþ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤Ç¸«¤ì¤ÐÈá·à¤À¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸«¤ì¤Ð´î·à¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤ÆÍ½¹ð¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹¥«¥ª¥ë¤È²£Ã«¤Î²áµî¤ÎÈþ¤·¤¤Æü¡¹¤È¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ËÁòµ·¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¤Ë¥¤¥Á¥â¥Ä¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÌÌ¡¹¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦ÍÍ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃÏ¹ö¤«¤é¹ì¤¯¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥ß¥ó¥°¤Î²»¤È¶¦¤Ë²èÌÌ°ìÇÕ¤Ë°î¤ì¤À¤¹±ÇÁü¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥«¥ª¥ë¤ÎÁò¼°¡Ù¤Ï¡¢11·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¢¨Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº× JAPANCUTS AWARD¡¢Jason M¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº× JAPANCUTS AWARD
¡¡¡Ø¥«¥ª¥ë¤ÎÁò¼°¡Ù¤Ï¤¢¤ë²ÈÂ²¤ÎÁòµ·¤Î¾ì¤Çµ¯¤¤ëÀÖÍç¡¹¤Ê´¶¾ð¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ò¸«»ö¤ËÂª¤¨¤¿¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥¬¤Î³°¤ì¤¿±éµ»¤Î´°àú¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥º¥à¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÀª¤¤¤Î¤¤¤¤ÊÔ½¸¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤òÌÌÇò¤¯ÀÚ¤Ê¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥À¡¼¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Jason M¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉ¤¤¤¬¤Á¤ÊÂçºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±Ç²è¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¶¯¤¯Êü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥«¥ª¥ë¤¬¾ï¤ËÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤Ë¤â¤¬¤¯Èà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë³Ú¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¼¤¤´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤ªÁò¼°¡Ù¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¥À¡¼¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥«¥ª¥ë¤ÎÁò¼°¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢°ËÃ°½½»°´ÆÆÄ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¤ªÁò¼°¡Ù¤ä¡¢ÂìÅÄÍÎÆóÏº´ÆÆÄ¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¡¢¡È»à¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥À¡¼¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤«¤é½¸·ë¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¯¥ë¡¼¤ÈÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºîºîÉÊ¤À¡£ÁíÀª1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¬»³¸©ËÌ¤Ë¤¢¤ëÊõ¼ù»û¤ò¥á¥¤¥óÉñÂæ¤Ë¡¢Èù¤«¤Ë»Ä¤ë¸ÅÍè¤è¤ê¤ÎÁòµ·¤È¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¡¢Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¤Ë¤ÆJAPAN CUTS¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ±é½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¡Ø¶õ¤Ã¤Ý¤Î±²¡Ù¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÅòÀõÅµ»Ò¡£¥«¥ª¥ëÌò¤ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Î°ìÌÚ¹áÇµ¡¢¤½¤Î¸µÉ×¡¦²£Ã«Ìò¤ò¡ØChime¡Ù¤Î´Ø¹¬¼£¡¢·°¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦¥«¥ª¥ëÌò¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Î¿·ÄÅ¤Á¤»¡£¤µ¤é¤Ë¸¶ÅÄÂçÆóÏº¡¢¹õÂô¤¢¤¹¤«¡¢ÂÎ©ÃÒ½¼¡¢ÅÄÃæ¥â¥¨¡¢ÂìÂô¤á¤°¤ß¡¢ÀîÅç½áºÈ¡¢Â¢ËÜ¹¯Ê¸¡¢ÌÚÂ¼ÃÎµ®¡¢Âç´ä¼çÌï¡¢¼âÌÚ¤¦¤ê¤Ê¤É¼ÂÎÏ¤¢¤ë¸ÄÀÇÉ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤Ë¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ó¥é¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤Ë¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥«¥¿¥é¡¢¾ÈÌÀ¤Ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ô¡¼¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ë¥®¥¨¥ë¥â¡¦¥ë¡¼¥Õ¥¡¥¹¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¤Ë¥Þ¥ë¥¯¡¦¥ß¥Á¥ã¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é·Þ¤¨¤¿¡£Á¯¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤È¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë²»¶Á¤Ç¡¢Êª¸ì¤ò¤è¤ê½ÅÁØÅª¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÌëÃæ¤ËÍç¤Ç´ù¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡¦¥«¥ª¥ë¤Î¸å¤í»Ñ¤Ë¡¢¡Ö°ì¿Í¤ÎµÓËÜ²È¤¬»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Àþ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤Ç¸«¤ì¤ÐÈá·à¤À¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸«¤ì¤Ð´î·à¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤ÆÍ½¹ð¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹¥«¥ª¥ë¤È²£Ã«¤Î²áµî¤ÎÈþ¤·¤¤Æü¡¹¤È¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ËÁòµ·¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¤Ë¥¤¥Á¥â¥Ä¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÌÌ¡¹¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦ÍÍ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃÏ¹ö¤«¤é¹ì¤¯¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥ß¥ó¥°¤Î²»¤È¶¦¤Ë²èÌÌ°ìÇÕ¤Ë°î¤ì¤À¤¹±ÇÁü¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥«¥ª¥ë¤ÎÁò¼°¡Ù¤Ï¡¢11·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¢¨Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº× JAPANCUTS AWARD¡¢Jason M¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº× JAPANCUTS AWARD
¡¡¡Ø¥«¥ª¥ë¤ÎÁò¼°¡Ù¤Ï¤¢¤ë²ÈÂ²¤ÎÁòµ·¤Î¾ì¤Çµ¯¤¤ëÀÖÍç¡¹¤Ê´¶¾ð¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ò¸«»ö¤ËÂª¤¨¤¿¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥¬¤Î³°¤ì¤¿±éµ»¤Î´°àú¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥º¥à¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÀª¤¤¤Î¤¤¤¤ÊÔ½¸¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤òÌÌÇò¤¯ÀÚ¤Ê¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥À¡¼¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Jason M¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉ¤¤¤¬¤Á¤ÊÂçºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±Ç²è¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¶¯¤¯Êü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥«¥ª¥ë¤¬¾ï¤ËÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤Ë¤â¤¬¤¯Èà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë³Ú¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¼¤¤´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£