ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¡¡ÂÐÀï¹ñ¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤¬¡È°ÛÎãÂÐ±þ¡É¡ÖÌµÎÁÆþ¾ì¤òµö²Ä¡×
ÆüËÜ¤ÈWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Ç·ãÆÍ¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡¢Êì¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌµÎÁÆþ¾ì¤òµö²Ä¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î10Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè2Àï¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÂÐÀï¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¡¢´ÑµÒ¤ÇÉðÁõ¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜÀï¤ÎÌµÎÁÆþ¾ì¤òµö²Ä¡×¤È¡¢ÆüËÜÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¶Ã¤¤ÎÂÐºö¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç¤Ï7-0¤È°µÅÝÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£°ìÊý¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤âWÇÕ½Ð¾ì¹ñ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò1-0¤Ç·âÇË¤¹¤ëÇÈÍð¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÀ±¤ò¾þ¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÃæÅì¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤ËÎ×¤à¸·¤·¤¤Àï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÂÐÀï¹ñ¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAlwatan News¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¡¢´ÑµÒ¤ÇÉðÁõ¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢ÆüËÜÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÏÀÖ¡¢ÆüËÜ¤ÏÀÄ¤È¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ÇÎ×¤à¤¬¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¶¨²ñ¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ï¥ê¥Õ¥¡²ñÄ¹¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜÀï¤ÎÌµÎÁÆþ¾ì¤òµö²Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñÌ±¤ÎÀ¼±ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÀ³Î¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Î°Ò°µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ºö¤òÅê¤¸¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë