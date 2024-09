スモカ歯磨は、2024年8月16日よりYouTubeチャンネル「コスミオンch」を開設しました。

スモカ歯磨 YouTubeチャンネル「コスミオンch」

スモカ歯磨は、2024年8月16日よりYouTubeチャンネル「コスミオンch」を開設。

「コスミオンch」では、陸上7種競技で活躍している「泉谷莉子 選手」「伊藤桃子 選手」の2名をメインMCとし、歯磨きやオーラルケアの情報発信や疑問を徹底解剖します。

現在スモカ歯磨が注力している「スポーツ×オーラルケア」活動の一環として、現役のアスリートの二人が自身の経験や意見を元に発信することにより多くの方へオーラルケアの情報が届けられます。

陸上七種競技以外にもラグビー、サッカー、バスケットボールと多岐にわたるスポーツでサポート活動を行っているため、今後はより多くのスポーツを絡めた情報発信を目指しています。

【泉谷莉子選手 プロフィール】

大阪府出身。

1996年生まれ。

武庫川女子大学大学院(修士)修了。

現在はS&B SPICEに所属し、エスビースパイス工業株式会社で勤務を行いつつ、平成国際大学陸上部のプレイングコーチも兼任しながら陸上競技を続ける。

【伊藤桃子選手 プロフィール】

三重県出身。

東京学芸大学卒業後、現在は株式会社アルナに就職しながら陸上競技を続ける。

■商品紹介

<COSMiON 朝と夜で使い分ける歯磨き粉>

菌を除去し歯のホワイトニングを行う朝用、菌の増殖を防ぐ抗菌コーティングを行う夜用。

時間にあわせたケアができる歯磨き粉。

朝 モーニングペースト(ホワイトニング) 100g 1,019円(税込)

夜 ナイトジェル(口臭・歯周病ケア) 70g 1,019円(税込)

朝・夜セット 歯のコンプリートセット 100g+70g 1,833円(税込)

<MASHIRO 薬用ホワイトニングパウダー>

歯の白さと、歯の健康の両立を考えた粉歯磨き粉。

https://mashiro-smoca.jp/

ハーブミント・ザクロミント 30g 各1,800円(税込)

