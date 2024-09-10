ÃæÅç·ò¿Í¡¢NY¤Çà£ÚÀ¤Âå¤Î²»³Ú»°ÂçµðÆ¬á¤È¤ÎÄ«¿©¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¶¤ï¤Ä¤¯¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤¼¡ª¡©¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×
¡¡²Î¼ê¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç»£¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï¡Ö¤¤¤ÞÄ«¿©¿©¤Ù¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö#NYFW2024¡×¡Ö#BreakfastAtTiffanys ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤±¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ö»Ñ¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¸ß¤¤¤Î¼Ì¿¿¤âºÜ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¤È¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬NY¤ÇÄ«¿©¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦Àþ¤Ç¤¹¤«?!¡×¡Ö¤¨¤¨¡ªÃçÎÉ¤¤¤ó¤ä¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤¼¡ª¡©¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¤ËAyase¤µ¤ó¤Ë¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤È¤¤¤¦£ÚÀ¤Âå¤Î²»³Ú»°ÂçµðÆ¬Á´¤Æ¤ªÍ§Ã£¤ÊÃæÅç¤µ¤ó¤¬¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤é¤óÌõ¤¬Ìµ¤¤¡×¡Ö¤ª´éÀö¤¤¤¿¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¡Á¡Á¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£