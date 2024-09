おいしいものを知り尽くした大人たちが「こんな店を待っていた！」と集う店

赤坂の隠れ家レストラン「アモルファス」がシェフ交代につきコース料理からノンジャンルのアラカルトにリニューアル。シックな空間でフランス料理出身のシェフが作る「麻婆豆腐」や「メンチカツ」が1品1,500円〜で好きなものを好きなだけというから、うまいもの好きが放っておくわけがありません!

〈食いしん坊が集う店〉

食べることが好きで好きで、四六時中食べ物のことを考えてしまう、愛すべき「食いしん坊」たち。おいしいものが食べたければ彼らに聞くのが間違いなし! 今お気に入りの、“とっておきのお店”を教えてもらった。

教えてくれる人

高橋 綾子

フードパブリシスト。国内外ファッションブランドのプレスとして従事した中で肥えた“食”へのこだわりは、その後の素晴らしい人々との出会いと相まっていつしか人生そのものに。その間に培った食のデータと人脈を武器に“喜ばれるレストラン”の発掘に勤しむ日々。おいしいものしか喉を通らない不思議体質。

「アモルファス」がアラカルト主体の“うまいもの屋”に!

目印はこのドアノブだけ

赤坂駅から徒歩2分なのに隠れ家ゆえ、知る人ぞ知る「アモルファス」が、シェフ交代に伴い内容を一新、リニューアルオープンしました。コンセプトは“うまいものだけが食べられる”。そんな店ならさぞかし予約困難になるはずですが、10席のうち予約を取るのは6席までなので、あれが食べたい!と思ったら当日ふらりと訪れることもできるなんてうれしい限り。



※お店のInstagramに事前にDMを。

テンションが上がる店内

店内はダークカラーを基調にしたシックな雰囲気。席の間隔をゆったり取っているのでくつろげます。メニューは「前菜」「主菜」「麺・ご飯」「デザート」に分かれており、1,500円〜となっています。2人でシェアするのにちょうどいいポーションですが、人数に合わせてアレンジもしてくれるそう。何を選べば良いか悩むという人には「その日の料理から、シェフが選んだ5品前後(8,000円)」がおすすめです。

シェフの李 俊煌さん

シェフに就任したのは李 俊煌(リ・チュンファン)さん。なんと193cmの長身で、学生時代はサッカー部でポジションはキーパーだったそう。大阪の調理師専門学校を卒業後はフランス料理店で修業。コロナ禍を機にフリーランスの出張料理人に転身します。その後、大阪で住所非公開の隠れ家カウンターレストラン「Lee」でシェフを務めました。本日は李さんのおすすめ5品をご紹介します。

フランス料理出身シェフによるユニークなメニュー

「ポテサラ」1,500円

まずは誰もが頼みたくなる「ポテサラ」をオーダーしてみると「これ、ポテサラ?」と目を疑ってしまう美しいビジュアル。ポテトが見えないほどたっぷり削りかけた24カ月熟成のミモレットの芳醇な香りに食指が動かされます。

大人な味わい

口にすればパンチェッタの塩味とキャラメリゼした玉葱の甘みが交互に押し寄せ、それを中和するかの如くポテトが現れます。すっきりした酸味の正体は隠し味にしたウスターソースの元祖と言われる「リーペリンソース」。日本のウスターソースと比べて甘みが少なくアンチョビの塩気や香辛料が利いてコクがあり、大衆的なイメージのポテサラをワインに合う高級料理へと昇華させました。

「オマール海老とズワイガニの超甲殻類クリームコロッケ」2,500円

オマール海老とトマトで作ったソースを敷いた上にカニクリームコロッケが2つ。甲殻類の食欲をそそる香りとうまみがWで味わえるなんて、食いしん坊にはたまらない料理です。

具材になじむように衣もしっとりと揚げている

中にはオマール海老のベシャメルソースを和えたずわい蟹の身がぎっしり詰まっています。オマールのソースをたっぷりつけてパクリ! なんという贅沢な味わいなのでしょう。ピリリとくるカイエンペッパーがアクセントになりどうにも後を引き、ワインとの無限ループに陥ります。

手渡ししてくれる「雲仙ハムカツサンド」2,500円

こちらは超肉厚の「雲仙ハムカツサンド」。クミンと胡桃を練り込んだ自家製のパンにオリジナルヤンニョムソースとマスタードを塗り、揚げた雲仙ハムを挟んでいます。ふわふわでもっちりしたパンも、これでもかっと思わせる肉厚な雲仙ハムも魅力ですが、味の要はこのソース。李家のヤンニョムレシピに加えた、すりおろしたりんごが辛みのエッジをまろやかにし、雲仙ハムの塩気に寄り添います。これは必食!

意外だけど絶妙な組み合わせに驚嘆する

「麻婆豆腐」3,000円

目の前に置かれた瞬間、花椒のいい香りがしてきます。口にすると中国料理店で食べるものとは根本的に違うことに気づきます。「フランス料理一筋でしたから出汁がフォン・ド・ヴォライユです。そこに香味野菜、ローズマリー、オレガノ、ローリエを入れています」と李さん。確かに香りは花椒だし、辛みも豆板醤ですが、李さんの料理の原点であるフランス料理のエスプリが感じられるのです。

麻婆豆腐がサフランライスに合うとは!

粗びき肉の肉感と舌が痺れる一歩手前くらいの辛さが舌を喜ばせます。お供にしたフォン・ド・ヴォライユで炊いたサフランライスでグッとフランス料理テイストに。同じフォン・ド・ヴォライユを使っているので味に一体感が生まれ、まさかの組み合わせに麻婆豆腐の新たな世界観が開かれました。

「バスクチーズケーキ」1,500円

「スイーツというよりワインに合うようにパルミジャーノを入れています」と言うように塩味が利いた大人の「バスクチーズケーキ」です。パルミジャーノ、バニラ、胡椒、ひとつまみの塩とほんの少しの砂糖で焼き上げ、しっとりとしたテクスチャーに仕上がっています。特有の“焦げ”の苦みと塩味のミックステイストが新感覚!

仕掛け人は日本全国のうまいものを知る品川イッコーさん(写真左)、堀江貴文さん(写真左から2番目)、浜崎龍さん(写真右)

フリーランス時代に客のニーズに応えてさまざまな料理を作っていたことが、こちらで発揮されています。フランス料理を軸にしながらジャンルレスでうまいもの、さながら「お子様ランチ」ならぬ「大人様ランチ」に入るような料理が楽しめるとあれば、おいしいものを知り尽くした大人たちにはたまらなく魅力的。レストランの営業時間は17〜22時ですが、以降は紹介制ワインサロンと姿を変えるそう。これはぜひ行きつけにしたい! 予約はインスタのDM、もしくは食べログから。

<店舗情報>◆amorphous住所 : 東京都港区赤坂3-12-11 ニューギンザビル7号館 3FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:高橋綾子、食べログマガジン編集部 撮影:溝口智彦



※価格は全て税込

