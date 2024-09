【モデルプレス=2024/09/10】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン2の第7話と第8話(最終回)が9月5日(木)20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。3人目は料理研究家のもも(28)。<Vol.3>

◆『ラブ トランジット』シーズン2参加者プロフィール

◆『ラブ トランジット』シーズン2交際情報

◆Amazon Original『ラブ トランジット』シーズン2概要

※以下、『ラブ トランジット』シーズン2の全話ネタバレを含むAmazon Original『ラブ トランジット』とは、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애(乗り換え恋愛)』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人(X)たち。Xたちが再会し、約1ヶ月のホカンス(ホテルでの共同生活/※ホカンスとは「ホテル」と「バカンス」の造語で、ホテルに滞在することをメインとした休暇の過ごし方)を通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に迫る。もものX(元恋人)は、第3話にて美容師のマサヤ(32)だと明らかに。交際期間1年1ヶ月、別れたのは(番組撮影の)10ヶ月前。小さなことが積み重なって別れに至ったといい、マサヤが復縁を目指して参加したのに対し、当初ももは「復縁はない」とはっきりと告げていた。マサヤが健気にももに気持ちを伝え続けた一方で、ももは新しい恋としてパーソナルトレーナーのセカイ(27)と互いに惹かれ合う。最終告白ではマサヤとセカイの2人がももに告白。結婚を見据えたい気持ちが強かったももは、2人の間で葛藤するが、自分のために変わる姿を1つずつ見せていったマサヤに対し、「もう1回信じられると思った」と復縁を決意。最終話のラストには「結婚する方向で話が進んでいる」と発表された。― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。もも:「胃袋を沼に落とす」というコンセプトで料理研究家として活動しています。料理研究家としては4年目くらいです。― 改めてXとお別れした理由を教えて下さい。もも:簡単に言うと言葉が足りないとかコミュニケーション不足です。本当につまらないことの1つが100溜まってしまって尊敬できなくなったというのがありました。― 当初は絶対に復縁はないという強い意志を感じました。マサヤさんも「別れてから会ってもらえなかった」とおっしゃっていましたが、ももさんの中で会わないと決めていましたか?もも:何回も同じ話をして何回も同じことで怒って喧嘩を繰り返していて、どれだけ話し合ってももう変わらないなと思って別れたので、一切連絡も取らなかったです。― 10ヶ月の間、未練は全くなかった?もも:未練という考え方は全くしたことがなかったんですけど、マサヤくんの良い部分もたくさんあったから、次に恋愛をしようと思ってもふと思い出してしまって。デートをしてもマサヤくんと比べてしまい「マサヤくんならこうしてくれたのにな」と思うことが続きました。― マサヤさんのどんな部分をよく思い出していましたか?もも:やっぱり圧倒的に優しいし、本当に肯定してくれるし、常に味方でいてくれるところ。そういう人はやっぱり大切な存在で、自分が生活や仕事をする上で結構大きな存在だったんだなというのは後々思いました。― 今回Xを誘った理由を教えて下さい。もも:自分が次の恋愛に進むには1回話さないといけないと思ったからです。本当に綺麗な思い出だけが残ってしまっていて、ずっと会っていないから今の気持ちがわからなくて、会ったら前に進めるんじゃないかという自信がありました。相手も同じ気持ちなんだろうなと思って「お互い前に進もうぜ」くらいのノリで、あまり説明をせずにフラットに誘いました。― マサヤさんが復縁を望んでアプローチしてくることは予想していましたか?もも:再会のときにああいう感じになるとは予想をしていなかったです。仕事が第一の人なので、そんな引きずらず、絶対シフトチェンジしているだろうと思っていたので、「僕は復縁しに来た」と言われたときはめちゃくちゃ複雑でした。自分の気持ちの整理のために誘ったら全然違う意見だったので申し訳ないと思いました。― セカイさんにも惹かれていましたが、どの部分に惹かれましたか?もも:セカイくんは初対面のときから「かっこいいな、話してみたい、知りたい」と思いました。一番良いなと思った魅力が本当にストレートに言葉にできたり、表現できたりするところ。過去のマサヤくんが足りなかったものをセカイくんが全て持っていたと思いました。― 最終決断は衝撃を受けた視聴者も多かったと思います。ももさんが復縁という決断に至った理由やどこで決めたかを教えて下さい。もも:復縁に対して(可能性が)ゼロというのはずっと変えられなかったんですけど、横浜の最終日あたりにマサヤくんを復縁とか過去の人じゃなくて新しい恋愛だと思って考え方を変えようと思いました。そういう見方をすると本当に素敵な人だなと徐々に惹かれていく部分があって、自分の気持ちが傾いてきました。その後、沖縄の夜に海で話したときにマサヤくんとは結婚までの未来が想像できるなと思って、言葉にもすごく重みを感じました。ただ最後の1人を選ぶときに本当に悩んだので最後の最後まで2人とも選ばない選択肢もあって直前ぐらいまで結構悩んでいました。― では最後の告白の言葉をそれぞれ聞いて決めた?もも:そうですね。最後にストレートに言ってくれたので、帰ってからももっと知りたいし、もっと未来とか仕事とか2人について話したいなと思って将来まで想像できるなと思ったので、最後の言葉も決め手の1つでした。― セカイさんとは時間が足りなかったし、将来について話したときに求めていた答えとは違ったのでしょうか?もも:自分の中で恋愛が100%というより、結婚まで覚悟できるぐらいの気持ちで挑んでいたので、そこがまず違っていました。セカイくんとは恋愛のキュンキュンはできるけど結婚像に関しては見えなかったです。― 実際にマサヤさんは以前と比べて変わったと感じますか?もも:相当変わりました。今でももちろん喧嘩することもありますが、ちゃんと話し合いをして次の日には仲良く過ごせています。今までは溜め込んで中途半端に話し合って100まで溜まっていたのが、今はトラブルやモヤモヤを感じたら1個1個解決して常に0に戻せていると思います。私の恋愛の精神年齢は多分変わっていませんが、圧倒的にイライラすることもなくなったので、多分マサヤくんが変わったんだと思います。私は全部話し合いたい派で、自分がモヤモヤしたら全部ストレートに伝えますが、彼は全部自己解決するタイプなので、その部分で上手にコミュニケーションが取れるようになってきました。― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。もも:復縁をすごくネガティブに捉えていてあり得ないという価値観でしたが、それがマサヤくんのおかげで本当にひっくり返りました。この10人でホカンスを過ごして色々な人の価値観や恋愛観、意見を聞けたから、自分の29年間培ってきたものをひっくり返せたのかなと思います。今は自信を持って「復縁もアリ」とか「復縁も悪いものじゃない」と言えるようになりました。― ありがとうございました。なお、復縁後のカップルの近況について聞いたカップルインタビューも配信予定。(modelpress編集部)エリカ: 30歳(93年) ショップ店員ゆきこ:30歳(93年) 歯科衛生士もも:28歳(95年) 料理研究家ミヅキ:26歳 (97年) ヨガインストラクターゆづき:25歳(98年)モデルマサヤ:32歳(91年) 美容師まさと:31歳(92年) 会社員たかあき:25歳(98年) サッカーコーチセカイ:27歳(96年) パーソナルトレーナースンギ:25歳(98年)経営者たかあき&エリカ:交際期間1年3ヶ月、別れて1年(第2話で発表)マサヤ&もも:交際期間1年1ヶ月、別れて10ヶ月(第3話で発表)まさと&ゆきこ:交際期間4年、別れて4年(第4話で発表)スンギ&ミヅキ:交際期間1年2ヶ月、別れて1年3ヶ月(第4話で発表)セカイ&ゆづき:交際期間4ヶ月、別れて3年3ヶ月(第6話で発表)作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D56TVFF1配信開始日:2024年8月22日(木) 20時より独占配信中※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合ありスタジオMC:川島明(麒麟)、指原莉乃、長谷川忍(シソンヌ)主題歌:eill 「happy ever after」(ポニーキャニオン)話数:全8話8月22日(木)20時 第1話−第4話8月29日(木)20時 第5話−第6話9月 5日(木)20時 第7話−第8話コピーライト:(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.【Not Sponsored 記事】