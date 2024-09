【モデルプレス=2024/09/10】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン2の第7話と第8話(最終回)が9月5日(木)20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。4人目は美容師のマサヤ(32)。<Vol.4>

※以下、『ラブ トランジット』シーズン2の全話ネタバレを含むAmazon Original『ラブ トランジット』とは、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애(乗り換え恋愛)』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人(X)たち。Xたちが再会し、約1ヶ月のホカンス(ホテルでの共同生活/※ホカンスとは「ホテル」と「バカンス」の造語で、ホテルに滞在することをメインとした休暇の過ごし方)を通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に迫る。マサヤのX(元恋人)は第3話にて料理研究家のもも(28)だと明らかに。交際期間1年1ヶ月、別れたのは(番組撮影の)10ヶ月前。小さなことが積み重なって別れに至ったといい、マサヤが復縁を目指して参加したのに対し、ももは「復縁はない」とはっきりと告げていた。ももは、新しい恋としてパーソナルトレーナーのセカイ(27)とお互いに心惹かれ合っていたが、マサヤもブレずに復縁の意志を伝え続け、最終告白ではマサヤとセカイの2人がももに告白。「変わっていく姿を見せたい」というマサヤの一途な想いがももに届き、見事2人は復縁。最終話のラストには「結婚する方向で話が進んでいる」と発表された。― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。マサヤ:美容師をしています。2年前くらいに独立して、今は表参道にて3人で共同経営をしていまして、トレンドスタイルを全国に発信していけるようなサロンを作っています。― 参加理由を教えて下さい。マサヤ:Xから誘われました。もちろん複雑な気持ちはあってちょっと迷いはしたんですけど、(Xと)しばらく会えないような別れ方をしていたので話せるチャンスだなと思って参加を決めました。参加を決めたときから100%復縁のつもりでした。― では誘われたこと自体が驚きでしたか?マサヤ:そうですね。いつかは話さないといけないと多分向こうも思ってくれていたとは思うんですけど、今回のホカンスがすごく良いきっかけの1つになりました。― 新しい恋の可能性は全く無かったですか?マサヤ:最初に(番組のインタビューで)復縁の可能性と新しい恋の可能性を質問されたときは一応5%と言っていたんですけど、その後に1%に直したんです。でもその1%も、ホカンスではメンバーが他にもいてXと2人だけの空間じゃなかったので、その余白としてというか自分がちゃんと自分を客観視できるように心の余裕として1%残していたという感じです。― 改めてXとお別れした理由を教えて下さい。マサヤ:僕の言葉が足りないことや事後報告が多くなってしまったり、「大体これぐらいだったら分かってくれているだろう」という一方的な考えで物事を進めていて。色々な小さな喧嘩が積み重なってお別れすることになりました。― 理由はXから伝えられていた?マサヤ:そうですね。原因は確実に分かっていたので。ただ会える機会をなかなか設けて貰えていなくて、僕が何を弁明してもすぐに解決するようなことではなかったです。僕は別れるつもりは全く無くて後悔の残る別れ方だったので、どこかで変わった姿を見せたいなと思っていました。― ホカンスではどういったところを変えようと思って実際に行動していましたか?マサヤ:とにかく言葉を伝えるということをしました。1ヶ月だけだったのでそこで相手に100%伝わるとは思ってはいませんでしたが、変わる努力をできる人間ということを少しでも伝えたかったので、もし復縁の可能性があるのならば、Xに伝われば良いなと思って、とにかく言葉を大事にしていました。― 以前はあまり「好き」と伝えることもなかった?マサヤ:していたつもりだったけど、向こうが求めていることにはやっぱり足りなかったんだと思います。― 今回沖縄でサプライズもしていましたが、以前は?マサヤ:するんですけど絶対にバレるんですよ(笑)。「なんかしようとしているでしょ」と言われるので、どうしたらバレないかを常に考えていました。今回沖縄でやったほどの規模感のサプライズは今までしたことがなかったし、完全にバレなかったのは初めてでした。― ホカンスを経て、心境や変化はありましたか?マサヤ:今までは仕事が中心の生活の中で恋愛をしていましたが、今回は100%恋愛に集中できる場で向き合えたことがすごく大きかったです。普段話さないようなことを他のメンバーに話したり、仲間のアドバイスや価値観を自分なりに「こういう考え方もあるのか」と落とし込んで向き合えた時間になりました。あとはXが他のメンバーとデートに行っている姿を目の前にして、「やっぱり(自分はXを)好きなんだな」とか「嫌な気持ちになるんだ」と気づくことができました。― Xに対してはどうですか?マサヤ:どちらかというと僕の方が変われたと思うので、Xはそのままでいつもの可愛いXでした。― セカイさんからアプローチされているのを見ているときはどんな心境でしたか?マサヤ:焦りましたけど、結構不思議な心境で、セカイも良い人間だと知っているので、本音は嫌だけど温かく見守ってしまう自分もいました。他のメンバーに相談したり、意見を聞いたりする時間を作って気を紛らわしていましたね。― セカイさんと話しているXは、マサヤさんから見て違いましたか?マサヤ:僕とセカイのタイプが全然違うので、Xは僕といるときは甘えん坊というかわがままな一面もあるんですけど、人に合わせるのもすごく得意な性格なのでセカイにはあまりわがままを言ってなかったんじゃないかなと思います。― 最終告白までブレなかったと思いますが、Xが答えてくれる可能性はどのくらいあると考えていましたか?マサヤ:可能性はほぼないと思っていました。(Xは)新しい恋をすると言って参加していたし、僕はただ自分の気持ちを伝えるだけだったので。― Xがバスに乗ってきたときはどんな心境でしたか?マサヤ:あのときは緊張であまり記憶がないです。最後の最後まで悩んでいたと思うので、「やっぱりな」とは思わなかったし、すごく驚いたし嬉しかったです。― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。マサヤ:僕が一番変えないといけない部分であった、言葉としてしっかり伝えるということは成長できたんじゃないかなと思っています。これを継続させないと何の意味もない期間になってしまうと思うので、これをしっかり継続させることがこれからの課題ということも見えたホカンスでした。― ありがとうございました。なお、復縁後のカップルの近況について聞いたカップルインタビューも配信予定。(modelpress編集部)エリカ: 30歳(93年) ショップ店員ゆきこ:30歳(93年) 歯科衛生士もも:28歳(95年) 料理研究家ミヅキ:26歳 (97年) ヨガインストラクターゆづき:25歳(98年)モデルマサヤ:32歳(91年) 美容師まさと:31歳(92年) 会社員たかあき:25歳(98年) サッカーコーチセカイ:27歳(96年) パーソナルトレーナースンギ:25歳(98年)経営者たかあき&エリカ:交際期間1年3ヶ月、別れて1年(第2話で発表)マサヤ&もも:交際期間1年1ヶ月、別れて10ヶ月(第3話で発表)まさと&ゆきこ:交際期間4年、別れて4年(第4話で発表)スンギ&ミヅキ:交際期間1年2ヶ月、別れて1年3ヶ月(第4話で発表)セカイ&ゆづき:交際期間4ヶ月、別れて3年3ヶ月(第6話で発表)作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D56TVFF1配信開始日:2024年8月22日(木) 20時より独占配信中※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合ありスタジオMC:川島明(麒麟)、指原莉乃、長谷川忍(シソンヌ)主題歌:eill 「happy ever after」(ポニーキャニオン)話数:全8話8月22日(木)20時 第1話−第4話8月29日(木)20時 第5話−第6話9月 5日(木)20時 第7話−第8話コピーライト:(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.【Not Sponsored 記事】