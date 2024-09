函館初出店を含む全25店舗！一位物産 複合商業施設「GRANDIR ICHII」グランドオープン

一位物産は、北海道函館市にて自社所有する「イチイビル」を活用した複合商業施設「GRANDIR ICHII」を、2024年12月20日(金)にグランドオープンします。

一位物産「GRANDIR ICHII」

「GRANDIR ICHII」は、同社創業の地であり、「ショッピングプラザイチイ」(1975年開業)、「イチイビル」(1980年建築イトーヨーカドー函館店開店)と、長年にわたり地域の皆様に愛され、育てられてきた歴史ある場所で開業します。

同社はこの新たな施設を「成長」を意味する「グランディール イチイ」と名付け、これからも「新しい記憶を創る」「誰も取り残さない」施設として再び地域の皆様と共に成長していく所存です。

本施設は、地上2階、地下1階建て、売場面積は約13,000平方メートル。

地下は食品スーパーや飲食店、1階は雑貨店やアパレルテナント等が出店する。

2階には、障がいがある子どもも、ない子どもも一緒に楽しく遊ぶことができる北海道初の全天候型インクルーシブ屋内広場「いちいの森」(1,500平方メートル)を整備。

地域の子供達が、地域の特産である道南杉に触れる木育と、安心して走り回ることが出来る空間で子供達の知恵を育み、運動能力を育みます。

広場では、車椅子でも登れる丘(全幅26m 全高2m)を設置することで、障害のある子どもの新たな視点も刺激します。

また子供の成長に合わせた支援ブースも設置します。

出店テナントについては、函館初出店のテナントも多数含まれており、生活利便性の高い店舗を中心に全25店舗が出店する予定。

施設全体のテナント名の公表は2024年10月を予定しています。

また、商業における新たな魅力の創生と地域共生の場となるべく、施設内にて「チャレンジショップ」を2区画設置します。

函館市及び渡島管内で起業をされているショップに出店いただき、さらなる魅力の認知及び向上、活性化を図ることのできるチャレンジの場を提供します。

