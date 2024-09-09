9mm Parabellum Bullet、10thアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』リリース 収録曲＆ジャケ写公開
9mm Parabellum Bulletが、10月23日に10thオリジナルアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』をリリースする。
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『TIGHTROPE』以来2年ぶりに発売される今作は、新曲9曲に加え今年の6月に配信された「カタルシス」、昨年リリースされた「Brand New Day」がそれぞれアルバムバージョンとして収録された全11曲入りとなる。あわせて、近年の9mm Parabellum Bulletのデザインを手がける河島遼太郎によるジャケットデザインも同時に公開された。
また、アルバムの発売を記念した先行試聴イベントの実施も決定。タワーレコード渋谷店またはタワーレコードオンラインにて期間内に予約すると参加することができるとのこと。同時に購入者特典も発表され、タワーレコードではA4クリアファイル、Amazonではメガジャケ、コロムビアミュージックショップではB2告知ポスター、その他応援店ではジャケット絵柄ステッカーが付与される。
なお、9mm Parabellum Bulletは今年で結成20周年を迎えており、11月からは今作のリリースツアーを開催することも発表している。
（文=リアルサウンド編集部）