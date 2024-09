EPEX、2度目の日本ファンコンサート「青春時節」にZENITH熱狂！TWICE、少女時代らカバー披露も

8人組ボーイズグループEPEX(イーペックス)が、ファンコンサートを通じて日本のファンを熱狂させた。

EPEXは9月3日、東京都のZepp Hanedaでグループ2度目のファンコンサート「EPEX 2nd FANCON <青春時節> IN JAPAN」を開催した。

今年2月には5都市10公演を回る初の日本Zeppツアー「EPEX 2ND CONCERT <So We are not Anxious>」を開催し、成功裏に終了させたEPEX。

最近では、日本発のダンスプロリーグ「D.LEAGUE」2023-2024シーズンの公式アンバサダーにFANTASTICSとともに就任。テーマソング『Peppermint Yum』を通じてTBS系の音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』に出演するなど、日本で積極的な活動を展開し、人気を博している。

(撮影=kaoru yasuba)

(撮影=kaoru yasuba)

今月1日のZepp Osaka Bayside公演に続く今回のファンコンサートでは、今年4月にリリースした初のフルアルバム『韶華1章:青春時代』のタイトル曲『Youth2Youth』とカップリング曲『Breathe in Love』をオープニングで披露。

開幕からファンの爆発的な反響を得ると、その後も『First Love's Law』『Sunshower』『STRIKE』、さらには前出の『Peppermint Yum』EPEXバージョンなどを通じて華麗なパフォーマンスを見せつけた。

それだけでなく、FinK.L.、少女時代、TWICE、aespa、NewJeansと、第1世代から第5世代までのK-POPガールズグループのヒット曲をカバーしたメドレーも歌い上げ、会場を大いに盛り上げた。

(撮影=kaoru yasuba)

(撮影=kaoru yasuba)

以降は『Love Bomb』と『Love Virus』を届け、アンコールステージでは『Do 4 Me』を熱唱。最後はメンバー一人ひとりがZENITH(EPEXのファンネーム)にコメントを伝え、ファンコンサートを締めくくった。