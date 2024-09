【あみあみ秋葉原店:BANDAI SPIRITSプラモデル商品4製品 抽選販売】抽選期間:9月9日12時~9月15日23時59分当選発表:9月18日12時~指定販売日時:9月21日11時~20時

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、9月21日に発売予定のプラモデル4製品の抽選販売を実施する。応募期間は9月15日23時59分まで。当選発表は9月18日12時より行なわれる。

今回対象となる商品は、「30MM」と「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」とのコラボプラモデル「30MM RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」「30MM NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」「30MM オプションパーツセット WEAPON SET 01」の3製品と、ガンプラ「HG 1/144 ライトニングバスターガンダム」の計4製品が対象。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分の本製品を抽選で販売することを告知、9月9日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット(購入整理券)」を取得してから店舗にて購入することができる。

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」

□あみあみ秋葉原店「30MM ARMORED CORE VI RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」抽選販売のページ

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」

□あみあみ秋葉原店「30MM ARMORED CORE VI NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」抽選販売のページ

「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01」

□あみあみ秋葉原店「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI WEAPONSET01」抽選販売のページ

「HG 1/144 ライトニングバスターガンダム」

□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 ライトニングバスターガンダム」抽選販売のページ

【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】

9/21(土)発売予定

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」につきまして

抽選販売となります。

お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。

URL:https://t.co/6b9jnL36Ae

※Yahoo!IDの取得が必須となります。 - あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) September 9, 2024

【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】

9/21(土)発売予定

「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01」につきまして

抽選販売となります。

お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。

URL:https://t.co/5QmThlOr0A

※Yahoo!IDの取得が必須となります。 - あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) September 9, 2024

(C)Bandai Namco Entertainmant Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)創通・サンライズ