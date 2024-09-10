あみあみ秋葉原にてプラモ「30MM AC6 ナイトフォール/スティールヘイズ」や「HG ライトニングバスター」抽選販売実施「30MM AC6 WEAPON SET 01」も対象
抽選期間：9月9日12時～9月15日23時59分
当選発表：9月18日12時～
指定販売日時：9月21日11時～20時
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、9月21日に発売予定のプラモデル4製品の抽選販売を実施する。応募期間は9月15日23時59分まで。当選発表は9月18日12時より行なわれる。
今回対象となる商品は、「30MM」と「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」とのコラボプラモデル「30MM RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」「30MM NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」「30MM オプションパーツセット WEAPON SET 01」の3製品と、ガンプラ「HG 1/144 ライトニングバスターガンダム」の計4製品が対象。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分の本製品を抽選で販売することを告知、9月9日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」
□あみあみ秋葉原店「30MM ARMORED CORE VI RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」抽選販売のページ
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」
□あみあみ秋葉原店「30MM ARMORED CORE VI NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」抽選販売のページ
「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01」
□あみあみ秋葉原店「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI WEAPONSET01」抽選販売のページ
「HG 1/144 ライトニングバスターガンダム」
□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 ライトニングバスターガンダム」抽選販売のページ
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) September 9, 2024
9/21(土)発売予定
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
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9/21(土)発売予定
「30MM ARMORED CORE VI SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」につきまして
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9/21(土)発売予定
「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01」につきまして
抽選販売となります。
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【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) September 9, 2024
9/21(土)発売予定
「HG 1/144 ライトニングバスターガンダム」につきまして
抽選販売となります。
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