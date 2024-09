Appleは2024年9月10日に新製品発表イベントを開催し、「iPhone 16 Pro」などが発表されています。その裏で2023年に導入された「ファインウーブン」素材のiPhoneケースがApple Storeの販売ラインナップから外されていることが明らかになりました。Apple Discontinues FineWoven Cases, Offers Silicone and Plastic for iPhone 16 Models - MacRumors

https://www.macrumors.com/2024/09/09/apple-discontinues-finewoven-cases/Apple’s FineWoven Wallet lives on, even after iPhone cases discontinuedhttps://9to5mac.com/2024/09/09/apples-finewoven-wallet-lives-on-even-after-iphone-cases-discontinued/It sure looks like FineWoven is dead - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/9/24240167/apple-finewoven-cases-dead2023年にAppleが発表した新素材「ファインウーブン」は、「美しく上等で耐久性が高い新しい生地」や「繊細な光沢とスエードのような肌触りを実現」などの触れ込みで、Apple WatchのレザーストラップやiPhoneのレザーケースに置き換わる形でリリースされました。しかし、実際にファインウーブン製のアクセサリを手にしたユーザーからは「摩耗や傷跡が残りやすく、レザーのような経年劣化を楽しむことはできない」「最悪の素材」などの酷評が相次ぎました。Appleは「最悪」と評されるファインウーブンへの苦情に備え、従業員に対処メモを配布しているとの報道 - GIGAZINEそして2024年9月10日のAppleの新製品発表イベント以降、更新されたApple Storeの公式ページからはファインウーブン製のiPhoneケースがラインナップから外されています。今回発表されたiPhone 16 ProやiPhone 16 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus用のファインウーブン製ケースがリリースされていないだけでなく、iPhone 15 Pro用のファインウーブンケースも同様で、販売ページを確認すると「お探しのページは見つかりません」と表示され、購入することができません。記事作成時点で購入可能なファインウーブン製アクセサリにはMagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレットやAirTagファインウーブンキーリングがラインナップされています。ファインウーブン - Apple(日本)https://www.apple.com/jp/search/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%A6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%B3