防水性と防滑性に優れた！D-VEC「D-VEC FOGLER GORE-TEX MID」

「D-VEC(ディーベック)」は、防水性と防滑性に優れたシューズ「D-VEC FOGLER GORE-TEX MID」を2024年9月13日(金)に発売します。

D-VEC「D-VEC FOGLER GORE-TEX MID」

●商品名:FOGLER GORE-TEX MID(品番:VJ-2SH50340)

●価格 :35,200円(税込)

●サイズ:26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm

●カラー:ブラック

●素材 :本体/ポリエステル、底部/合成ゴム原産国:中国

この「D-VEC FOGLER GORE-TEX MID」は、足首もホールドできるミッドカット仕様により、履き口からの水の浸入を抑止し、さらにゴアテックスファブリックスを靴の木型に合わせ袋状に加工した「ゴアテックスブーティ」を採用。

叩きつけるように降る雨や深い水たまりなどから雨水の侵入を防ぐ一方、シューズ内の汗(水蒸気)を外部へ逃がすため、蒸れにくく快適に保ちます。

■販売

D-VEC TOKYO EXCLUSIVE(表参道ヒルズ)、D-VEC HANKYU MENS TOKYO、D-VEC UMEDA HANKYUの各直営店とD-VECオンラインショップの他、D-VEC取扱いのセレクトショップにて販売します。

■「D-VEC FOGLER GORE-TEX MID」の主な仕様

●Vibram社と共同開発したオリジナルソールを搭載

Vibram MEGAGRIP(メガグリップ)配合のオリジナルソールを搭載。

防滑性をサポートし、濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップ力を発揮。

●優れたクッション性と履き心地向上

優れた通気性とクッション性、さらに歩行時の安定性をカバーするインソール(Ortholite社製)採用。

インソールの表面を滑り止め加工することで、靴内部の足のズレを抑え履き心地を向上。

●新型EVAミッドソールを採用

軽量化を追求した新型EVAミッドソールの採用により、高いクッション性を実現。

包み込むような柔らかい履き心地と足の動きに応える屈曲性向上により疲れを軽減。

●シューレースにスピードフィットシステム搭載

紐を結ぶ必要なく、シューズの脱ぎ履きが可能。

