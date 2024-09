水素発生量、発生持続時間がトップレベル！ReNature 水素サプリメント「Hydro-Mineral」

ReNatureは、医療機関専売品として水素サプリメント「Hydro-Mineral(毎日水素)」を販売中です。

ReNature 水素サプリメント「Hydro-Mineral」

商品名:Hydro-Mineral(毎日水素) ハイドロ ミネラル

内容量:38.7g[カプセル重量430mg(1カプセル内容量370mg)×90カプセル]

定価 :12,000円(税込)

発売日:2024年9月10日(火)

ReNatureは、医療機関専売品として水素サプリメント「Hydro-Mineral(毎日水素)」を販売中!

様々な病気や、生活習慣病が増えてきた昨今、その原因として考えられるのが体の酸化です。

酸化の外部要因としては、電磁波、添加物、薬品、LED、たばこ、紫外線、排気ガスなどの酸化物質がありますが、現代では避けて通れない物ばかりです。

そして体の中では、その酸化物質により体内のタンパク質や脂肪などの細胞が変性し破壊されることで、老化現象が促進し、また、がん、糖尿病や脂質異常症、動脈硬化などの生活習慣病の原因にもなります。

いわば抗酸化をすることが健康と美を守ることにつながると言っても過言ではない現代。

そのケアをする為に生まれたのが、日本の水素研究のパイオニアである若松利文氏が、長年の水素研究から作り上げた20年以上の実績のある「毎日水素Hi-Level」という水素サプリメントです。

そして、それをさらにパワーアップさせたのが、今回の「Hydro-Mineral(毎日水素)」です。

この商品は研究に研究を重ね、オリジナルの水素原料を改良し、[水素発生量(最大1,043ppb)・発生持続時間(32時間以上)]とすることで、水素サプリとして業界トップレベルを誇るものとなりました。

さらにそこに天然ミネラルの化石サンゴを配合し、水素のみならず、ミネラル補給もできる全く新しいサプリメントを誕生させました。

同社は本製品を含む健康に関する取扱製品を通して、日本全国、全世界の健康と美を守っていきます。

【全人類に伝えたい[水素の可能性]】

昨今、水素の持つ「抗酸化力」は健康面だけでなく、美容面においても大いに注目されています。

一番知られている水素の効果としては、選択的に酸化物質である悪玉活性酸素のヒドロキシラジカルに反応し、水に変えることで無害化させることですが、私たちに身近な生活習慣病をはじめとする多くの病気に対する予防や有効性について研究され、実際に多くのエビデンスが出ています。

そんな水素は副作用がなく摂取に制限もない、健康対策のできる唯一無二の物質であり、その効果は世界で1,500報以上の論文に裏付けられています。

商品特徴

元となる水素サプリメント「毎日水素Hi-Level(ハイレベル)」を改良し、水素発生量や発生時間を大幅に増加させました。

そこに与那国島産の74種のミネラルサプリの化石サンゴと、大腸の水素生産菌のエサを多く配合し、水素&ミネラルの同時摂取ができる医療機関専売の水素サプリメントです。

化石サンゴが多孔質のミネラルで、腸内をきれいにする作用も期待できます。

なお、理論上1gで水素水17.1L以上を飲んだのと同程度の水素を摂取できるものとなっています。

・水素発生量・発生持続時間・酸化還元電位(第三者機関 調べ)

水素の発生持続時間 :32時間以上

水素最大発生量 :1,043ppb

酸化還元電位(ORP) :-574mV

(測定機器…ORP測定機器:YK-23RP/pH測定機器:LAQUA act/溶存水素:ENH-2000)

・水素原料

オリジナルの水素原料 :水分が加わることにより従来の水素発生原料より多くの水素を発生する。

サンゴカルシウム未焼成Ca:多孔質を利用して水素を吸蔵。

水分が加わることによりゆっくり水素を放出する。

・与那国産化石サンゴ

与那国島の化石サンゴのもっとも大きな特徴が、100%天然でミネラルが豊富かつ多孔質である点です。

通常、海岸や海中にある風化サンゴを集めても不純物が多く、20種類程度のミネラルしか検出できませんが、与那国島でしか採れない約10万年前の化石サンゴからは、カルシウムやマグネシウム等の必須ミネラルを含む70種類以上のミネラルが検出されています。

また、多孔質構造も維持されており、ミネラル補給だけではなく、体の中からキレイにする効果も期待できる最適な素材です。

・13種類のフリー処方

防腐剤、保存料、増量剤、着色料、甘味料、香料、防カビ剤、膨張剤、苦味料、酸味料、PH調剤、香料発色剤、増粘安定剤等を一切使用しておりません。

・安心品質国内のGMP工場にて製造

毎日体に入れるものだからこそ、衛生基準が厳しいGMP認証を取得した国内工場で商品製造をしています。

販売ルート

医療機関(医科、歯科、薬局など)

本製品の取り扱いに関して

医薬品ではありません。

直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水素発生量、発生持続時間がトップレベル!ReNature 水素サプリメント「Hydro-Mineral」 appeared first on Dtimes.